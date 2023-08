Poseł Szczerba interweniuje w sprawie szpitala w Międzylesiu. Resort zdrowia blokuje jego rozbudowę

Międzyleski Szpital Specjalistyczny to jedna z najważniejszych placówek medycznych na Mazowszu. Obsługuje blisko 300 tys. warszawskich i podwarszawskich pacjentów. Prowadzona jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W planach dyrekcji była rozbudowa m.in. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czy zwiększenie dostępności łóżek na oddziałach. Pomysł w dużej mierze zrodził się po kryzysie w szpitalnictwie, jaki miał miejsce w czasie pandemii COVID-19.

- Bez rozbudowy SOR mój oddział nie nadąży za wymogami współczesnej medycyny, co będzie wielką szkodą dla pacjentów, a przecież zdrowie i życie pacjentów powinno być priorytetem, bez wikłania w to polityki - mówi lekarz Dymitr Książek, kierownik SOR-u w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

Minister zdrowia zaniedbuje obowiązki? "Ma czas na propagandowe pikniki"

Przy tego rodzaju projektach w służbie zdrowia, na realizację i przeznaczenie publicznych pieniędzy potrzebna jest zgoda Ministerstwa Zdrowia. Władze szpitala w Międzylesiu zwróciły się do ministra zdrowia z wnioskiem o wydanie opinii o celowości inwestycji. Otrzymały jednak negatywną decyzję. Okazało się, że projekt otrzymał… zero punktów.

Po nagłośnieniu tej sprawy sytuacją szpitala zainteresował się m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

“Wnoszę o udostępnienie do 4 sierpnia br. materiałów, dokumentów lub informacji w sprawie negatywnej opinii Ministerstwa Zdrowia do inwestycji w ochronie zdrowia polegającej na rozbudowie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2” - napisał w piśmie adresowanym do ministra Niedzielskiego poseł opozycji.

Szczerba broni inwestycji tłumacząc, że rozwój publicznych usług medycznych jest bardzo ważny w dobie starzejącego się społeczeństwa. Wytyka ministrowi zdrowia, że zamiast skupić się swoich obowiązkach uprawia politykę.

“Ministerstwo mimo moich wielu monitów, przez osiem lat nie przygotowało i nie wdrożyło Narodowego Planu Alzheimerowskiego. Za to Minister Zdrowia ma czas na propagandowe pikniki, kampanię w okręgu w Wielkopolsce, zaniedbując swoje elementarne konstytucyjne i ustawowe obowiązki” - twierdzi poseł Szczerba i przypomina, że prowadzony przez ministra Niedzielskiego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ma problemy finansowe. Kilka miesięcy temu media informowały, że placówka musiała zaciągnąć pożyczkę w parabanku, aby móc dalej funkcjonować.

Podobnie uważa dr n. med. Jacek Zaborski, kierownik Oddziału Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej i Pododdziału Udarowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

- Podjęta decyzja nie uwzględnia trendów epidemicznych w społeczeństwie. Od wielu lat obserwujemy stałe i systematyczne starzenie się społeczeństwa i istotny wzrost odsetka ludzi po 65-70 roku życia. A to właśnie ta grupa obywateli stanowi większość naszych pacjentów. Wszystkie światowe organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym już dawno uznały, że obecnie największym problem w społeczeństwach rozwiniętych są choroby układu nerwowego - mówi lekarz.

MZ odpowiada: "Inwestycja nie spełnia kluczowego kryterium"

Poseł Michał Szczerba żąda od ministra zdrowia informacji m.in. kto dokonywał oceny wniosku szpitala i jaką alternatywę, w związku z blokadą inwestycji, oferuje ministerstwo dla pacjentów z Warszawy.

Gdy w zeszłym tygodniu informowaliśmy o zablokowaniu inwestycji, pytaliśmy resort zdrowia, dlaczego wydał negatywną opinię o celowości rozbudowy szpitala. Odpowiedź nadeszła po kilku dniach.

- Negatywna opinia o celowości inwestycji dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie wynikała z niespełnienia kluczowego kryterium wniosku - przekazało nam ministerstwo.

Jak tłumaczy resort zdrowia, w ramach oceny weryfikowana jest zgodność inwestycji z Wojewódzkim Planem Transformacji dla woj. mazowieckiego oraz Mapą potrzeb zdrowotnych, które przygotowywane są na lata 2022-2026. Spełnienie założeń tych dwóch strategicznych dokumentów jest podstawą do otrzymania pozytywnej oceny o celowości inwestycji. Wniosek dotyczący rozbudowy szpitala w Międzylesiu otrzymał zero punktów, co oznacza, że zdaniem urzędników nie spełnił on żadnych kryteriów.

- Działania szpitala, zamieszczone w WPT dla woj. mazowieckiego są niezgodne z profilem planowanej inwestycji. Od negatywnej opinii o celowości inwestycji, podmiotowi wnioskującemu o wydanie opinii przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu - poinformowało nas ministerstwo.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny 13 lipca 2023 r. złożył protest od negatywnej oceny. Minister zdrowia ma 30 dni od daty doręczenia pisma na rozpatrzenie odwołania.

- Budowa nie dotyczy hotelu, tylko jednostki szpitalnej. To igranie ze zdrowiem ludzkim. Skandalem jest pozbawienie pacjentów możliwości korzystania ze zdobyczy medycyny XXI wieku - irytuje się lekarz Dymitr Książek ze szpitala w Międzylesiu.

