Ogromny pożar hotelu w Nałęczowie. Część dachu się zapadła, dwóch strażaków rannych

Pożar wybuchł w sobotę rano w hotelu przy ulicy Kolejowej w Nałęczowie na Lubelszczyźnie. Pracownicy i goście opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. - Widok był przerażający. Ogromne jęzory ognia i wielkie kłęby dymu nad nimi. Kulumacja pożaru nastąpiła tuż przed ósmą - relacjonował "Dziennikowi Wschodniemu" jeden ze świadków, pan Marek.

Początkowo z ogniem walczyło 11 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Dołączały do nich kolejne jednostki, a po godz. 8 w akcji gaśniczej brało już udział 18 zastępów. Później dojechały kolejne wozy.

Pożar hotelu w Nałęczowie

W kulminacyjnym momencie pożar obejmował powierzchnię około tysiąca metrów kwadratowych i próbowało go opanować 28 zastępów. Dwóch strażaków wymagało pomocy medycznej. - Pierwszy z ratowników, który doznał oparzeń ręki pierwszego stopnia, po opatrzeniu na miejscu został odesłany do domu. Drugi źle się poczuł i został odwieziony na badania do szpitala w Lublinie - poinformował "Dziennik Wschodni" dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na nagraniach widać gęsty, czarnym dym unoszący się nad hotelem. Ogień objął m.in. dach, którego część zapadła się do środka. - Zniszczone zostało poddasze, które było objęte pożarem. Uszkodzona jest również konstrukcja dachu, która (częściowo - red.) uległa zawaleniu. Prawdopodobnie będziemy ten dach cały zabezpieczać - powiedział Radiu ZET kapitan Michał Mazur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Wciąż trwa dogaszanie poddasza. "Po opanowaniu sytuacji, strażacy wejdą do środka w celu przeszukania pomieszczeń pod kątem osób poszkodowanych" - podał lublin112.pl.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Według nieoficjalnego źródła, do którego dotarł "Dziennik Wschodni", powodem mogła być wadliwa instalacja fotowoltaiczna.

RadioZET.pl/"Dziennik Wschodni"/112lublin.pl