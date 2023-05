Pogoda się popsuje, zagrożenie w kilkudziesięciu powiatach. IMGW wydał alerty

Pogoda w sobotę według prognozy IMGW będzie stosunkowo pochmurna w większości kraju, ale również ciepła - na południu i południowym wschodzie temperatura wzrośnie do 24 st. C. Najchłodniej dzień zapowiada się na Wybrzeżu. Tam 12-14 stopni Celsjusza. Do ok. 18 stopni temperatura powinna wzrosnąć na zachodzie.

Tam, gdzie będzie najcieplej, mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. - Miejscami, zwłaszcza na południu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz na południowych krańcach Lubelszczyzny burze. W trakcie ich trwania może lokalnie spaść do 20 mm deszczu, a porywy wiatru osiągnąć do 65 km/h - zaznaczył Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z późniejszych komunikatów IMGW wynika, że burze nie zagrażają Lubelszczyźnie, ale pojawią się na Śląsku.

Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW wydał alerty

Burzom mogą towarzyszyć opady z gradem. W związku z zagrożeniem IMGW wydał żółte ostrzeżenia (1. stopnia) dla trzech województw:

śląskiego (dotyczy 14 powiatów: bielskiego, Bielska-Białej, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, Jastrzębia-Zdroju, mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, Rybnika, Tychów, wodzisławskiego, Żor i żywieckiego),

(dotyczy 14 powiatów: bielskiego, Bielska-Białej, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, Jastrzębia-Zdroju, mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, Rybnika, Tychów, wodzisławskiego, Żor i żywieckiego), małopolskiego (dotyczy 20 powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, Tarnowa, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego)

(dotyczy 20 powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, Tarnowa, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego) podkarpackiego (dotyczy 21 powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, Krosna, jasielskiego, brzozowskiego, przemyskiego, Przemyśla, dębickiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego, Rzeszowa, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego i leżajskiego).

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 12 do godz. 20 w sobotę. Synoptycy prognozują, że w zagrożonych regionach burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 80 proc.

RadioZET.pl/IMGW