Matka dusiła 3-letnią Zuzię i zadźgała ją nożem. "Starannie zaplanowała zabójstwo"

Magdalena C. została oskarżona o zabicie trzyletniej córki ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Ogłaszając w środę wyrok w tej sprawie sędzia Michał Ziemniewski powiedział, że kobieta działała w sposób "przemyślany, wcześniej zaplanowany i przygotowany oraz rozciągnięty w czasie". – Za tę zbrodnię, na podstawie art. 148 par. 2 Kodeksu karnego, sąd wymierza jej karę dożywotniego pozbawienia wolności – dodał. Proces Magdaleny C. rozpoczął się w marcu 2022 roku.

Poznań. Dożywocie dla Magdaleny C. Zabiła 3-letnią córkę

Sąd zdecydował o pozbawieniu Magdaleny C. praw publicznych na okres 10 lat. – Warunkowe zwolnienie oskarżonej nie może nastąpić wcześniej, niż po odbyciu przez nią 50 lat orzeczonej w punkcie pierwszym kary – wyjaśnił sędzia. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności sąd zaliczył Magdalenie C. dotychczasowe tymczasowe aresztowanie. Ze względu na wyłączenie jawności procesu ustne uzasadnienie środowego wyroku było niejawne.

Prokurator Katarzyna Guźniczak w rozmowie z dziennikarzami przekazała, że "jest tym wyrokiem usatysfakcjonowana". Obrońca Magdaleny C. adwokat Jarosław Brzozowski stwierdził, że "nie zgadza się z tym wymiarem kary jak i z orzeczeniem" i nie wykluczył apelacji.

Matka zadźgała nożem 3-letnią Zuzię

4 maja 2021 roku Magdalena C. zadała córce, co najmniej trzy ciosy kuchennym nożem w okolice serca. Po zranieniu dziecka kobieta zadzwoniła do znajomego i poinformowała go o tym, co zrobiła. Ciężko ranna dziewczynka zmarła w czasie operacji w szpitalu im. Karola Jonschera w Poznaniu. Jak przyznali wówczas lekarze, trzylatka miała bardzo głęboką ranę kłutą serca.

W czasie zatrzymania przez policję Magdalena C. była trzeźwa. Kobieta tłumaczyła śledczym, że chciała popełnić tzw. rozszerzone samobójstwo, ale po zranieniu dziecka nie była w stanie targnąć się na swoje życie. 26-latce przedstawiono zarzut zabójstwa córki. Podejrzana została tymczasowo aresztowana. Magdalena C. nie była wcześniej karana. W listopadzie 2021 roku poznańska prokuratura podała, że po przeprowadzeniu obserwacji sądowo-psychiatrycznej biegli stwierdzili poczytalność podejrzanej w chwili popełniania zarzucanych jej czynów. W toku śledztwa ustalono, że matka dziewczynki starannie zaplanowała zabójstwo, rozciągnęła je w czasie i wykorzystała ufność dziecka.

RadioZET.pl/PAP