Wykopał z grobu ciało matki. Mieszkał ze zwłokami przez 13 lat

Makabryczną historię z Radlina pod Wodzisławiem Śląskim opisywaliśmy już w połowie marca, gdy wyszło na jaw, że w jednym z domów na terenie miasta znaleziono zmumifikowane zwłoki starszej kobiety.

Radlin. Zmumifikowane zwłoki kobiety w jednym z domów

Choć sekcja zwłok nie wskazała w tamtym czasie precyzyjnie przyczyn i okoliczności śmierci, wstępnie ustalono, że ciało mogło leżało na kanapie, przykryte kocem od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

Już wówczas podejrzewano, że ciało może należeć do matki 76-letniego lokatora. Problemem był tu jednak fakt, iż kobieta nie żyła od kilkunastu lat i została pochowana na miejscowym cmentarzu.

W dojściu do prawdy nie pomagało również to, że mężczyzna - który w międzyczasie trafił do szpitala - przez ostatnie lata nie utrzymywał kontaktów z większością rodziny i nie wpuszczał nikogo do domu. Za to jego krewni użytkowali połówkę piętrowego domu. To właśnie szwagier mężczyzny dostał się do drugiego lokalu i dokonał odkrycia.

Wykopał ciało matki z grobu. Prokuratura: mieszkał z nimi od 13 lat

Prawda okazała się jeszcze bardziej szokująca. Jak ustaliło bowiem lokalne Radio 90, ciało matki 76-latka zostało wykopane z grobu. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska w rozmowie ze stacją przekazała, że badania DNA potwierdziły tożsamość kobiety zmarłej w 2010 roku.

Ustalono, że grób Jadwigi L., w którym została pochowana 16 stycznia 2010 roku, pozostaje pusty. Prawdopodobnie mężczyzna wykopał ciało matki bezpośrednio po jego pochówku i następnie je zmumifikował. Ciało pozostawało w tym domu od 2010 Jadwiga Smorczewska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach

Przez ostatnie dni stan zdrowia Marian L. nieco się polepszył, a przynajmniej na tyle, że pozwoliło to na przesłuchanie mężczyzny. Usłyszał on już zarzut bezczeszczenia zwłok.

- Natomiast obecnie, z uwagi na stan zdrowia i na to, że od ponad miesiąca przebywa w szpitalu, będzie poddany badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów. Oni wydadzą opinię o stanie zdrowia. To też będzie warunkowało wykonywanie dalszych czynności z udziałem tego podejrzanego - dodała Smorczewska.

