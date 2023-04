Do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie przeciw politykowi PiS. Poważny zarzut

W marcu do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez radnego województwa warmińsko-mazurskiego i dyrektora PUP w Kętrzynie Grzegorza Prokopa. Sprawa następnie została przekazana do właściwej prokuratury rejonowej.

- Te materiały dotyczyły nieprawidłowości w rozliczaniu delegacji służbowych - przekazał nam we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. - Dokumenty trafiły do nas i zostały wysłane do Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie. Dotarły tam 14 kwietnia - potwierdził rzecznik.

Prokuratura przyjrzy się rozliczeniom delegacji Grzegorza Prokopa

O sprawie jako pierwszy napisał lokalny portal Info-Kętrzyn24.pl, który powołał się na ustalenia radnego PiS Piotra Węglarskiego. Według samorządowca doszło do 67 przypadków, gdy dyrektor PUP w Kętrzynie wykorzystał delegacje służbowe w celach prywatnych m.in. aby uczestniczyć w sesjach sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego lub posiedzeniach rad nadzorczych miejskich spółek, w których zasiada.

Przypomnijmy, że w prokuraturze toczy się postępowanie dotyczące mobbingu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie. Byli i obecni pracownicy zarzucają dyrektorowi tej instytucji Grzegorzowi Prokopowi oraz jego zastępczyni Ewie Wiszniewskiej, że uporczywie łamali ich prawa pracownicze i znęcali się nad nimi psychicznie.

- Postępowanie to do chwili obecnej nie zostało zakończone. Toczy się w fazie in rem, co oznacza, iż nikomu nie przedstawiono zarzutów. Po zapoznaniu się z treścią zeznań świadków – pracowników Urzędu Pracy w Kętrzynie, którzy byli przesłuchiwani przez funkcjonariuszy policji, nadzorujący postępowanie prokurator postanowił o osobistym, ponownym przesłuchaniu części świadków. Przesłuchania te są obecnie sukcesywnie realizowane w Prokuraturze Rejonowej w Mrągowie - poinformował w kwietniu portal RadioZET.pl prokurator Daniel Brodowski.

W sprawie interweniowała też posłanka PSL Urszula Pasławska, która 13 marca złożyła interpelację skierowaną do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. "Z informacji, jakie docierają do mojego biura poselskiego wynika, iż sposób zarządzania pracownikami w Powiatowym Urzędzie Pracy doprowadza do masowych odejść fachowców z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Pracownicy zgłaszali problem instytucjom nadrzędnym. Prowadzone jest także w tej sprawie postępowanie prokuratorskie. Lokalne media zgłaszały problem podczas pani wizyty w Kętrzynie w dniu 2 marca br. Proszę zatem panią o wyjaśnienie tematu, zlecenie kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie i podjęcie adekwatnych działań" - napisała Pasławska. Jak dotąd nie otrzymała odpowiedzi.

W kwietniu 2022 roku Grzegorz Prokop został usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Lokalne media podają, że nowa pełnomocniczka olsztyńskiego PiS-u, posłanka Iwona Arent, już go przywróciła.

