"Protest Wolnych Polaków" to manifestacja organizowana przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości przeciwko rządom demokratycznej koalicji. Demonstracja ma się odbyć już niebawem w Warszawie. "Wzywamy wszystkich, którym bliskie są ideały wolności, by wzięli udział w Proteście Wolnych Polaków!" - można przeczytać w opisie wydarzenia w mediach społecznościowych.

Jak zapowiadał Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej, która odbyła się niedawno w sprawie planowanego protestu, ma być to manifest "w obronie wolności słowa, wolności mediów oraz (...) demokracji". Na kiedy planowany jest "Protest Wolnych Polaków?" Oto dokładna data oraz godzina wydarzenia.

Protest Wolnych Polaków: gdzie, kiedy, o której godzinie?

Manifestacja organizowana pod nazwą "Protest wolnych Polaków" zaplanowana jest na czwartek 11 stycznia 2024 roku w Warszawie. Ma się rozpocząć o godz. 16.00 pod budynkiem Sejmu RP. Do udziału w proteście aktywnie zachęcają w mediach społecznościowych także inni politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, w tym były premier Mateusz Morawiecki, Beata Szydło czy przewodniczący klubu parlamentarnego PiS - Mariusz Błaszczak.

Na profilach partii PiS w serwisie X (dawnym Twitterze), jak i Facebooku pojawiły się różne spoty poświęcone manifestacji. W opublikowanych filmach nie zabrakło odniesień m.in. do tzw. afery wiatrakowej czy zmian przeprowadzonych w ostatnim czasie w Telewizji Polskiej oraz w innych mediach publicznych.

Przygotowania do demonstracji trwają w różnych regionach Polski. Jak podaje Onet.pl, na spore zainteresowanie udziałem w proteście liczą m.in. działacze krakowskiego PiS. "Do tej pory zapisało się już ponad 200 osób, czyli mamy pełne cztery autokary, ale szacujemy, że pojedzie około 300 osób plus ci, którzy jadą na własną rękę" - powiedziała w rozmowie z portalem Michał Drewnicki, rzecznik prasowy lokalnych struktur PiS. Zapisy na wyjazd do stolicy prowadzone są także w takich małopolskich miastach jak m.in. Tarnów czy Oświęcim oraz na terenie innych województw, w tym świętokrzyskiego.

