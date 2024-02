Niemieccy rolnicy zablokowali przejście graniczne w Lubieszynie koło Szczecina. Do protestu dołączyli rolnicy z Polski. Powodem blokady jest sprzeciw wobec napływu zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy. "Kolejny raz (szósty) w tym roku wychodzimy na ulicę" – napisał jeden z protestujących rolników w serwisie społecznościowym X.

Rolnicy protestują w całej Unii Europejskiej

Protesty niezadowolonych rolników rozlewają się po całej Europie. 1 lutego w czasie gdy unijni przywódcy negocjowali rewizję wieloletnich ram unijnego budżetu, do Brukseli wjechało co najmniej tysiąc ciągników, a pod Parlamentem Europejskim zgromadziło się parę tysięcy osób. Rolnicy m.in. z Belgii i Włoch domagali się wyrzucenia do kosza unijnych regulacji nakładających restrykcyjne wymagania na ich gospodarstwa.

– Jesteśmy tu po to, żeby bronić naszego rolnictwa. Od trzech lat próbujemy bezskutecznie zwrócić uwagę belgijskiego rządu na nasze problemy. Musimy wreszcie się otrząsnąć i wraz z całą Europą walczyć o wspólną sprawę, o możliwość wykonywania zawodu rolnika dla nas i naszych dzieci – mówiła Isabel Proost, rolniczka z Flandrii.

– Elity brukselskie chcą żebyśmy zniknęli. Unijne regulacje, pod pozorem ochrony środowiska nakładają na nas restrykcyjne normy, którym nie możemy podołać. Dodatkowo import z Ukrainy i innych krajów pozaeuropejskich wywiera na nas presję cenową. To nieuczciwa konkurencja – dodała.

Protesty rolników trwają już we Francji, Niemczech, Holandii, Belgii, Polsce, Rumunii, na Węgrzech, we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii i Irlandii.

Źródło: Radio ZET