Przemysław Czarnek groził ograniczeniem finansowania Instytutowi Filozofii i Socjologii PAN. Minister edukacji i nauki stwierdził, że instytut “utrzymuje tego rodzaju ludzi, jak profesor Barbara Engelking”.

Szefowi MEiN nie spodobały się jej słowa o rzeczywistej skali polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. - Jako środowisko naukowe stajemy w obronie profesor Engelking. Uważamy też, że minister Czarnek przekroczył swoje uprawnienia - powiedział Radiu ZET autor zawiadomienia, profesor Gołaszewski.

Zawiadomienie do prokuratury ws. Czarnka

- To jest nic innego jak próba założenia kagańca naukowcom niepokornym. Jeżeli pan minister Czarnek myśli, że polska nauka będzie prowadzona na smyczy pana ministra, że polska nauka będzie służyła jednej opcji politycznej albo jakiejkolwiek opcji politycznej, to grubo się myli, bo u podstaw nauki leży wolność i dążenie do prawdy - powiedział

W obronie profesor Engelking powstała też internetowa petycja. Podpisują się pod nią naukowcy z całego świata. Do tej pory na liście znalazło się już ponad 300 nazwisk.

RadioZET.pl/oprac. AK