Punktualnie o godz. 9 w czwartek, 4 maja, rozpocznie się matura 2023. Maturzyści tradycyjnie najpierw zmierzą się z egzaminem z języka polskiego - w tym roku po raz pierwszy w nowej formule. A to za sprawą reformy edukacji, likwidacji gimnazjów, a co za tym idzie zmiany podstawy programowej.

Matura 2023 z polskiego. Te lektury warto powtórzyć

Teraz arkusz egzaminacyjny z jęz. polskiego będzie składał się z dwóch części. Pierwsza to „tekst historycznoliteracki”, czyli przekrojowy sprawdzian wiedzy wymagający znajomości różnych epok i lektur oraz "język polski w użyciu". Druga część to większe wypracowanie na minimum 300 słów bez podanych tekstów, do których mogliby się odnieść zdający (do tej pory wypracowanie było na min. 250 słów i lektura była podana). - Dlatego w tym roku trudno mówić o przewidywaniu lektur ze względu na zmianę formuły – zaznacza Karolina Szymczyk, nauczycielka polskiego, psychopedagożka współpracująca z firmą Baba od polskiego.

Niektóre lektury, jak tłumaczy polonistka, są bogate w motywy literackie, więc warto je powtórzyć. - „Dziady” cz. III., „Konrad Wallenrod”, „Kordian” to są uniwersalne utwory, które można wykorzystać w wielu tematach. „Lalka” mogłaby się przydać do wypracowania o samotności bohatera. Na pewno wykorzystałabym też książki Orwella. W rozważaniach egzystencjalnych uczniowie lubią odnosić się też do „Dżumy” Alberta Camusa – wylicza polonistka i przewiduje: - Obstawiałabym, że pojawią się motywy miłości, rozdarcia bohatera albo zagadnienie człowiek wobec trudnych decyzji.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku maturzyści na wypracowaniu mieli do wyboru: zinterpretować wiersz "Najkrótsza definicja człowieka" Józefa Barana, wykazać się znajomością "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej i odnieść się do motywu szczęścia, albo napisać o tradycji i "Panu Tadeuszu".

Matura 2023. Do powtórki "Dziady" i "Konrad Wallenrod"

W tym roku maturzyści również stawiają na literaturę romantyzmu. - Powtarzam głównie „Dziady” i „Konrada Wallenroda”, bo te lektury będę mogła wykorzystać do wielu tematów – mówi Julia, tegoroczna maturzystka z Warszawy. Mimo wielu zmian w egzaminie wraz z klasą przewiduje, że w tym roku arkusze będą jeszcze stosunkowo łatwe. - Jesteśmy pierwszym rocznikiem, który podchodzi do nowej formuły. Wtedy zazwyczaj jeszcze zadania, polecenia nie są tak skomplikowane – stwierdza. Choć obaw też nie brakuje.

Karolina Szymczyk od maturzystów słyszy, że najbardziej boją się powtarzania powiększonej listy lektur. Do tej pory uczniów obowiązywało 13 utworów – niekoniecznie całych książek, w tym była też np. Bogurodzica. W nowych wymaganiach egzaminacyjnych jest ok. 50 pozycji.

- Problem sprawia też myślenie historyczno-literackie, przekrojowe, które jest wymagane w nowym arkuszu. Pokutuje pandemia i lekcje zdalne. Uczniowie mieli braki z epok dawnych, trzeba było to intensywnie nadrabiać – mówi polonistka. Uważa, że zadania z tekstów historyczno-literackich czy z języka są schematyczne, więc trzeba po prostu wyćwiczyć pewne umiejętności. - Na pewno maturzyści mogą spodziewać się notatki syntetyzującej – dodaje.

Matura 2023. Pokażemy odpowiedzi i rozwiązania

Karolina Szymczyk, 4 maja po południu, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze, rozwiąże i omówi dla nas tegoroczną maturę z polskiego. Rozwiązania poszczególnych zadań opublikujemy na portalu RadioZET.pl. W piątek, 5 maja, na maturzystów czeka jeszcze obowiązkowy egzamin z podstawy z języka angielskiego. Po weekendzie zaplanowano podstawę z matematyki. Odpowiedzi do tych dwóch egzaminów również opublikujemy na stronie RadioZET.pl.

W tym roku maturzyści muszą podejść do trzech pisemnych przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego, a także do minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Po przerwie z powodu pandemii wracają także egzaminy ustne: z jęz. polskiego i jęz. obcego. Żeby zdać maturę, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., do rozszerzenia wystarczy po prostu podejść. Wynik z egzaminu dojrzałości brany jest pod uwagę przy rekrutacji na studia. Matura 2023 potrwa do 23 maja. Wyniki poznamy 7 lipca.

RadioZET.pl