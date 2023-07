Autorka artykułu „Klub milionerów 2023. Prawie pół miliarda złotych dla 90 ludzi «Dobrej Zmiany»”, który opublikowała Wirtualna Polska, ujawniła wysokość przychodów pochodzących ze spółek Skarbu Państwa wypłaconych osobom powiązanym z partią rządzącą. Na jej ustalenia media powoływały się 106 razy, co przełożyło się na zasięg 17,9 mln potencjalnych kontaktów.

- Analitycy IMM, przygotowując najnowsze zestawienie, obserwowali wyjątkowo zaciętą walkę medialną o podium. W przypadku materiału autorstwa Bianki Mikołajewskiej, ujawniającego przychody ze spółek Skarbu Państwa osób powiązanych z partią rządzącą, a serialem dokumentalnym „Reset” autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza, różnica powołań innych redakcji była niewielka. Ostatecznie to właśnie materiał Wirtualnej Polski zwyciężył i zdaniem ekspertów IMM wywarł większy wpływ na odbiorców i szeroko pojętą opinię publiczną, ze względu właśnie na swój zasięg - komentuje Monika Ezman, dyrektorka Centrum Zarządzania Jakością i Działu Analiz w IMM.

fot. Raport O TYM SIE MÓWI

Tematy Radia ZET i Dziennika Gazety Prawnej w czołówce rankingu

Drugie miejsce należy do Macieja Bąka z Radia ZET, który zainteresował się sprawą komendantów Ochotniczych Hufców. Autor w artykule ustalił, że 2/3 komendantów OHP to lokalni działacze partyjni PiS. Dziennikarze innych mediów na publikację Macieja Bąka powoływali się 23 razy, generując tym samym zasięg 5,5 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. Co prawda dwie kolejne pozycje w zestawieniu wygenerowały więcej cytowań w innych tytułach, jednak to czerwcowy materiał Radia ZET miał większy zasięg.

Miejsce na podium zamyka artykuł Klary Klinger i Pauliny Nowosielskiej (Dziennik Gazeta Prawna) pt. „Skandal wokół e-recept. Małżeństwo lekarzy mogło zarobić nawet 14,4 mln zł”. Dziennikarze gazety przedstawili proceder wystawiania e-recept, stojący w sprzeczności z etyką lekarską, który stał się dla niektórych medyków gigantycznym źródłem zarobków. Na publikację media powoływały się w minionym miesiącu 48 razy, co przełożyło się na 4,7 mln potencjalnych kontaktów z przekazem.

Czwartym materiałem dziennikarskim o największym zasięgu w czerwcu okazał się, budzący szerokie kontrowersje, serial dokumentalny autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza (TVP1,TVP Info) pt. „Reset”, który w swoim założeniu miał pokazywać kulisy polityki międzynarodowej oraz relacje Polski z krajami NATO i Rosją. Media w swoich publikacjach przywoływały go aż 92 razy, głównie zarzucając mu tendencyjność. Analitycy IMM oszacowali zasięg cytowań reportażu w innych mediach na 2,3 mln kontaktów z przekazem.

Czerwcowy raport „O tym się mówi” zamyka wspólna praca dziennikarzy tygodnika Polityka (Anna Dąbrowska, Mieszko Czarnecki) i Radia ZET/RadioZET.pl (Mariusz Gierszewski, Radosław Gruca). Według ich ustaleń w radzie dyrektorów norweskiej spółki Orlenu zasiada człowiek, który miał nadzorować Swedbank w czasach, gdy instytucja prała pieniądze rosyjskich oligarchów i za co została ukarana najwyższą w historii karą finansową nałożoną przez Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego. Dziennikarze wskazali również, że do spółki Lotos Norge trafiają osoby blisko powiązane z prezesem Obajtkiem. Ich ustalenia media cytowały 11 razy, co dało szacunkowy zasięg wynoszący 1,1 mln kontaktów z przekazem.

Metodologia

Raport IMM i Radia ZET „O tym się mówi” opracowano na podstawie monitoringu treści z najbardziej opiniotwórczych mediów z prasy, radia, telewizji i portali internetowych. Przy liczeniu zasięgu nie były brane pod uwagę portale o charakterze agregatorów treści i multiplikacji przekazów, a także źródła własne danej grupy mediowej.

Analizie podlegają wybrane gatunki informacyjne i publicystyczne, które charakteryzują się wysoką cytowalnością treści, między innymi artykuły i śledztwa, w tym reportaże. Badanie nie uwzględnia m.in.: wywiadów i rozmów publicystycznych, sondaży, rankingów, a także bieżących newsów.

Badanie obejmuje ponad 1100 gazet i czasopism, wybrane programy w stacjach telewizyjnych (Polsat, Polsat News, Polsat News 2, TVN Turbo, TVN, TVN24, TVN24BiS, TVP Info, TVP1 i TVP2) i rozgłośniach radiowych (Muzo.fm, PR1, PR3, PR4, Radio Maryja, Radio ZET, RDC, RMF FM, TOK FM) oraz istotne portale internetowe. Kryterium decydującym o pozycji w rankingu TOP5 został przyjęty zasięg treści artykułu w publikacjach w innych mediach.

Celem projektu jest wskazanie najpopularniejszych publikacji, na które w danym miesiącu najchętniej powoływały się media. Jako kryterium decydujące o pozycji w rankingu przyjęto zasięg* danego tematu po rozpowszechnieniu go w innych mediach. Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu mediów można znaleźć na stronie www.imm.com.pl

* Zasięg informuje o liczbie potencjalnych kontaktów z przekazem mediowym. Wskaźnik jest opracowany na podstawie oglądalności i słuchalności programów radiowo-telewizyjnych, czytelnictwa prasy, średniej liczby odsłon materiałów internetowych z uwzględnieniem współczynnika ekspozycji nazw własnych w treści.