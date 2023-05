"Ryzyko dla zdrowia konsumentów". GIS ostrzega. Produkt wycofany

Główny Inspektorat Sanitarny publikuje w piątek 19 maja ostrzeżenie o produkcie firmy Zwergenwiese Naturkost GmbH, który zostaje wycofany ze sklepowych półek. Urzędnicy nadzorują proces wyprowadzania wadliwej partii ze sklepu, a do konsumentów kierują proste wskazówki: nie należy spożywać zakupoonego produktu.

GIS wycofuje sos. "Ryzyko dla zdrowia"

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, chodzi o produkt Soul Kitchen BBQ Beans 370g. To sos orientalny dystrybuowany przez Bio Planet S.A. z siedzibą w Lesznie. - Podmiot Bio Planet S.A. zablokował do sprzedaży kwestionowany produkt i poinformował swoich odbiorców o konieczności wycofania go z obrotu - czytamy.

fot. GIS wycofuje orientalny sos. Kupiłeś? Wyrzuć!

Soul Kitchen BBQ Beans 370g. Co wiadomo o wycofanym produkcie?

Numer konkretnej partii, której należy unikać, data minilanej trwałości to 04.11.2024, a kod kreskowy: 4019736012764. Produkt wycofano z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w oregano. Portal czytelniamedyczna.pl precyzuje, że działają one toksycznie i genotoksycznie, przewidywanymi skutkami - na podstawie badań na zwierzętach - było m.in. powstawanie guzów wątroby i zmian płucnych.

RadioZET/GIS