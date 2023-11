To on dźgał w szyję i głowę 12-letniej Anastasi. Wiek nożownika szokuje

Wszystko wydarzyło się w poniedziałek 13 listopada około godziny 17 przy ulicy Mikołajczyka na osiedlu Baranówka w Rzeszowie. Nożownik zaatakował 12-latkę, gdy ta szła sama do sklepu. Nieznany wówczas napastnik zadał szereg ciosów nożem w okolice głowy i szyi Anastasi, a następnie uciekł. Poważnie ranna dziewczynka zdołała zadzwonić do swojej mamy i powiedzieć jej, że potrzebuje pomocy.

Dziewczynkę przewieziono do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 2 przy ulicy Lwowskiej, gdzie przeszła operację części szczękowo-twarzowej. Po operacji utrzymywana była w śpiączce farmakologicznej, ale we wtorek późnym popołudniem została wybudzona.

Atak nożownika w Rzeszowie. Policja zatrzymała 16-letniego sprawcę

Intensywna praca policjantów pozwoliła na ustalenie danych sprawcy ataku. Kolejne godziny śledczych skupiły się na zatrzymaniu młodego mężczyzny. We wtorek po południu mundurowi zatrzymali 16-latka i przewieźli go na komendę, gdzie został przesłuchany. "Podczas przesłuchania odmówił odpowiedzi na pytanie o to czy przyznaje się do popełnienia czynów i odmówił składania wyjaśnień" - napisał w komunikacie prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Do ataku nożownika na 12-latkę doszło na os. Baranówka w Rzeszowie

W środę prokurator skierował wniosek do sądu rodzinnego o wszczęcie postępowania przeciwko nastolatkowi oraz o zastosowanie środków tymczasowych i umieszczenie go w schronisku dla nieletnich. Dodatkowo prokurator zawnioskował, żeby 16-latek mógł odpowiadać za swoje czyny jak dorosły.

Źródło: Radio ZET/PAP/Prokuratura