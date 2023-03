Obecna Straż Marszałkowska to uzbrojona formacja, której zadaniem jest panowanie nad bezpieczeństwem w parlamencie. "Rzeczpospolita" przypomina, że w 2018 roku w życie weszła reforma, zgodnie z którą Straż Marszałkowska otrzymała przywileje emerytalne, łatwiejszy dostęp do broni. Strażnicy otrzymali też nowe mundury i paradne szable. Dodaje przy tym, że "obecne uregulowanie zasad badania ich na obecność alkoholu i substancji odurzających jest pierwszym poważanym podejściem do tego tematu".

Z udostępnionych w mediach informacji wynika, że rozporządzenie, nad którym pracuje rząd, jest bardzo szczegółowe. Zapisy wskazują m.in., że badanie wydychanego powietrza przeprowadza się w sposób nieinwazyjny przy użyciu urządzenia elektronicznego. Pomiary mają być wykonywane metodą spektrometrii w podczerwieni lub utleniania elektrochemicznego. W przypadku badań krwi mowa jest o procedurach ambulatoryjnych. Doprecyzowano też kwestie tego, jak zdezynfekować skórę przed nakłuciem, czy w jakich warunkach powinny być przechowywane próbki z krwią i moczem.

Na pytanie "po co straży taka regulacja" odpowiada Centrum Informacyjne Sejmu. Oceniono, że rozporządzenie jest pochodną zmian w kodeksie pracy. "Ta ostatnia ustawa zawiera analogiczne regulacje odnoszące się do policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Ochrony Państwa" - podano. Tyczy się to wprowadzonej w grudniu nowelizacji kodeksu pracy, której zapisy dotyczą pracy zdalnej i hybrydowej. Znajdują się tam również regulacje, które umożliwiają pracodawcy sprawdzenie, czy pracownik nie pojawia się w pracy pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Przed jej wprowadzeniem, do badania alkomatem potrzeba była zgoda osoby zatrudnionej.

"Nowelizacja kodeksu pracy zawiera też przepisy dotyczące Straży Marszałkowskiej. Wynika z nich m.in., że komendant ma obowiązek niedopuszczenia podległego mu funkcjonariusza do służby, jeśli ten pojawi się na służbie po spożyciu alkoholu stanie nietrzeźwości" - podaje "Rz". Gazeta ocenia też, że choć prace nad rozporządzeniem wynikają z wcześniejszych zmian w kodeksie pracy, to "pojawiają się w korzystnym momencie dla sejmowych władz, bo w ostatnich latach następuje duża rotacja w Straży Marszałkowskiej".

RadioZET/Rzeczpospolita