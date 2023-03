Ciężarówka przepołowiona, kabina odpadła. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym

Policja poinformowała, że w piątek po godz. 10 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w rejonie miejscowości Słomianka na trasie kolejowej Sokółka - Dąbrowa Białostocka doszło do zderzenia samochodu dostawczego z szynobusem. Jak relacjonuje “Kurier Poranny” samochód został przepołowiony, a 40-letni kierowca zginął na miejscu.

Strażacy podali, że samochód dostawczy został całkowicie zniszczony. Na zdjęciach widać, że oderwana kabina leży obok torów. Szynobus zatrzymał się ok. dwustu metrów za przejazdem (w kierunku Suwałk - red.). Pociąg częściowo się wykoleił.

Wypadek na przejeździe kolejowym w gminie Sidra

Na miejscu pracują cztery zastępy PSP i dwie ochotnicze z Reszkowic i Sidry. PKP we własnym zakresie wyśle podnośnik kolejowy, aby udrożnić przejazd.

Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Białystok-Suwałki mają potrwać do późnych godzin popołudniowych. Przewoźnicy kolejowi organizują komunikację zastępczą. W związku z wypadkiem wstrzymany jest też ruch na drodze powiatowej.



Tomasz Łotowski z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe podał, że obecne na miejscu służby ratownictwa technicznego szacują, iż przywrócenie ruchu na linii kolejowej będzie możliwe ok. godz. 17 w piątek. Poinformował, że przewoźnicy wprowadzają zastępczą komunikację autobusową, m.in. tak zrealizowany będzie w piątek kurs pociągu z Białystoku do Mockovy (Litwa) spółki PKP Intercity. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację na odcinku Sidra–Suwałki.



- Informacje o zmianach w komunikacji są podawane na stacjach i przystankach - dodał Łotowski. Przyczyny wypadku ustali komisja.

RadioZET.pl/PAP/"Kurier Poranny"