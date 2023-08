Skandaliczne fragmenty w nowym podręczniku do HIT. Prof. Roszkowski kompletnie odleciał

Podręcznik prof. Wojciecha Roszkowskiego do Historii i teraźniejszości był krytykowany przez nauczycieli i edukatorów z inicjatywy Wolna Szkoła, którzy nazywali go “materiałem propagandowym”. Według ich wyliczeń pierwszą część książki wybrały zaledwie 53 szkoły, a 2089 placówek z niego zrezygnowało.

W roku szkolnym 2023/24 do uczniów trafi druga część podręcznika do HIT dla klas drugich szkół ponadpostawowych. Opisywane są w nim lata 1980-2015. Wirtualna Polska przeanalizowała książkę prof. Roszkowskiego i znalazła w niej wiele kontrowersyjnych treści.

Podręcznik do HIT cz. 2 o Tusku jak Wiadomości TVP

W podręczniku uczniowie mogą przeczytać, że Donald Tusk “dążył do jak najlepszych relacji zarówno z Niemcami, jak i z Rosją, co w praktyce oznaczało podporządkowanie się obu tym państwom, nawet za cenę suwerenności Polski”. WP cytuje również fragment o rządzie PO-PSL. Według autora podręcznika gabinet Tuska “odwracał uwagę od własnych zaniedbań i braku sukcesów przez wywoływanie awantur, na które odpowiadał zdecydowanie Jarosław Kaczyński. Dawało to PO okazję do oskarżania go o arogancję i agresję”. Pojawiają się też obrazki wielokrotnie pokazywane widzom Wiadomości TVP, np. zdjęcie Donalda Tuska z Władimirem Putinem na sopockim molo z wizyty złożonej w 2009 przez ówczesnego premiera Rosji.

Roszkowski pisze również o pontyfikacie Jana Pawła II. “Jego liczne pielgrzymki przyczyniły się do rozwoju wiary w świecie. Erozji chrześcijaństwa w Europie zachodniej nie mógł zapobiec, natomiast przyczynił się do zakończenia zimnej wojny i wyhamowania rozdarcia Europy” - cytuje WP.pl. Autor podręcznika zwraca uwagę na problem pedofilii w Kościele katolickim, ale znajduje usprawiedliwienie dla polskiego papieża. "Nie zdołał (Jan Paweł II - red.) opanować skandalicznych zachowań obyczajowych wśród duchowieństwa, a nawet niektórych biskupów, ale sprawa ta była szczególnie trudna do rozwiązania, zwłaszcza ze szczytu kościelnej hierarchii w Rzymie" - ocenia prof. Roszkowski.

Jak zauważa Wirtualna Polska, autor potem dodaje, że “święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał wyjątkową godność kobiety i mężczyzny, a także nieocenione znaczenie małżeństwa”, stąd “agresywne ataki lewicowych środowisk wymierzone w jego pamięć”. Roszkowski nie tłumaczy jednak, na czym “agresja” lewicowych środowisk polega.

Pojawiają się też fragmenty o osobach LGBT, które stoją w sprzeczności ze współczesną wiedzą na temat płciowości i seksualności. "Choć istnieje w każdym społeczeństwie marginalne zjawisko niejasnej identyfikacji płciowej, nie sposób zaprzeczyć, że historia ludzkiej cywilizacji opiera się na różnicach biologicznych i psychicznych mężczyzn oraz kobiet. Jeśli dziś ktoś podważa tę banalną prawdę, to winien zadać sobie pytanie, skąd wziął się na tym świecie. Teza ideologii LGBT, że społeczne role mężczyzn i kobiet nie mają wiele wspólnego z płcią biologiczną i że są produktem kultury, jest bardziej szalona niż marksistowsko-engelsowska teza o walce klas w... rodzinie" - cytuje podręcznik WP.pl.

Prof. Roszkowski o "leczeniu homoseksualizmu" i "ideologii LGBT"

Poza tym, że prof. Roszkowski posługuje się pojęciem “ideologii LGBT”, która nie istnieje, stawia też tezę, że "homoseksualizm można leczyć". "Dla ideologów LGBT homoseksualizm ma charakter genetyczny i nie daje się zmienić pod wpływem społeczeństwa i kultury. Tymczasem liczne badania wskazały, że jest to zjawisko bardziej skomplikowane i w wielu przypadkach, choć zapewne nie zawsze, podlegające terapii" - brnie Roszkowski. Przykładów takich badań w podręczniku nie ma. Nie wspomina również, że tzw. terapia konwersyjna jest uznawana w środowisku lekarskim za pseudonaukową praktykę, a Międzynarodowa Rada Rehabilitacji Ofiar Tortur (IRCT) uznała, że jest to tortura.

Podręcznik porusza też temat katastrofy smoleńskiej. "Co do przyczyn katastrofy panowało od początku ogromne zamieszanie. Wiele osób było i jest do dziś przekonanych, że doszło do zamachu, ale wersja ta nabiera ostatnio znaczenia oficjalnego" - stwierdza Roszkowski.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska