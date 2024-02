Komisja śledcza ds. Pegasusa została powołana przez obecny Sejm 17 stycznia 2024 roku. Zapowiedziano wówczas, że jej celem będzie "zbadanie legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej". Jak obecnie wiadomo, kontrola ma objąć okres od 16 listopada 2015 do 20 listopada 2023. To właśnie wówczas – zdaniem niektórych – miało dojść do ewentualnych nadużyć.

Komisja ma zająć się zbadaniem celowości zakupu oprogramowania służącego do inwigilacji, o którym w Polsce głośno jest od 2018 roku. Ustalić tożsamość osób odpowiedzialnych za ten zakup oraz to, czy wspomniany Pegasus był używany prawidłowo, a więc w sposób legalny.

Skład komisji śledczej ds. Pegasusa. Wiemy, kto w niej zasiądzie

Znamy już skład komisji śledczej ds. Pegasusa. Jej szefową została Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga). „Działania naszej komisji są ściśle określone w uchwale, która została przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej. Pierwszym punktem będzie ujawnienie możliwości inwigilacyjnych oprogramowania Pegasus oraz zbadanie i ocena legalności i prawidłowości oraz celowości zakupu oprogramowania Pegasus lub podobnego” – tłumaczyła przewodnicząca. Magdalena Sroka to była policjantka, działaczka samorządowa, specjalistka do spraw bezpieczeństwa, posłanka na Sejm IX i X kadencji.

Zastępcami przewodniczącej komisji ds. Pegasusa zostali:

Marcin Bosacki Koalicją Obywatelską. Polski dziennikarz prasowy, dyplomata. W latach 2013-2016 sprawował funkcję ambasadora RP w Kanadzie. Senator X kadencji.

Polski dziennikarz prasowy, dyplomata. W latach 2013-2016 sprawował funkcję ambasadora RP w Kanadzie. Senator X kadencji. Paweł Śliz związany z Trzecią Drogą oraz partią Polska 2050 Szymona Hołowni, polski prawnik i polityk, adwokat.

związany z Trzecią Drogą oraz partią Szymona Hołowni, polski prawnik i polityk, adwokat. Tomasz Trela Lewicą . W latach 2014–2019 zastępca prezydenta Łodzi. Polski działacz samorządowy.

. W latach 2014–2019 zastępca prezydenta Łodzi. Polski działacz samorządowy. Przemysław Wipler związany z Konfederacją . Nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy.

Pozostali członkowie komisji śledczej ds. Pegasusa to: Joanna Kluzik-Rostkowska (KO), Witold Zembaczyński (KO), Mariusz Gosek ( PiS), Marcin Przydacz (PiS), Jacek Ozdoba (PiS), Sebastian Łukaszewicz (PiS).

Źródło: Radio ZET/tvn24.pl