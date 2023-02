Do tragedii doszło we wtorek. Starsza aspirant Aleksandra Feus z wrocławskiej policji poinformowała w środę Polską Agencję Prasową, że funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury badają okoliczności wypadku, do którego doszło na budowie w Bielanach Wrocławskich.

Wypadek w Bielanach Wrocławskich. Na budowie zginął pracownik

Mężczyzna spadł z dużej wysokości. Świadkowie na miejsce wezwali służby ratunkowe. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować.

- Mężczyzna nie zauważył otworu w dachu i spadł ze znacznej wysokości. Wstępnie zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek - powiedziała policjantka. Jak dodała, sprawą zajmuje się również inspekcja pracy.

Według portalu tuwroclaw.com zmarły mężczyzna pochodził z Białorusi. Na dachu hali produkcyjnej montował świetliki. Jak przekazała rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu PIP we Wrocławiu Agata Kostyk-Lewandowska, trwają ustalenia, czy mężczyzna mógł pracować bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Serwis slask24.info.pl podaje, że dziura, do której wpadł pracownik, była przykryta tylko folią.

