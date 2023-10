Sterroryzowana obsługa, ucieczka z pieniędzmi. Policja publikuje zdjęcie i apeluje o pomoc

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie opublikowała zdjęcie mężczyzny, który może mieć związek z napadem na placówkę bankową.

Funkcjonariusze poinformowali, że do napadu doszło w poniedziałek w miejscowości Piecki. Około godziny 15 osoba z przedmiotem przypominającym broń sterroryzowała obsługę, a następnie uciekła przed przyjazdem policji.

Piecki. Napad na bank. Sprawca sterroryzował obsługę

Początkowo Paulina Karo, oficer prasowa mrągowskiej policje przekazała, że sprawca zabrał pewną sumę pieniędzy, na ten moment nie można jednak mówić o konkretnych kwotach.

- Świadkowie relacjonują, że skradziono pewną sumę pieniędzy, choć dokładna kwota pozostaje na ten moment nieznana. Nie było rannych i jest jeszcze za wcześnie, by dokładnie wypowiadać się o przebiegu zdarzenia - powiedziała.

We wtorek policjantka, cytowana przez portal tvn24.pl powiedziała, że z aktualnych ustaleń wynika, że skradziono kwotę około 8 tys. złotych. Dodała, że trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza.

Policja publikuje wizerunek sprawcy

"Publikujemy wizerunek osoby mającej związek z tym zdarzeniem. Osoby mające informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia tożsamości osoby widocznej na zdjęciach, proszone są o kontakt za pośrednictwem numeru alarmowego 112 lub bezpośrednio do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pod nr tel. 47 7328 200" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie KPP Mrągowo.

fot.

W Pieckach dochodziło już do napadów na banki

Lokalne media przypominają, że do nie pierwszy napad na bank, do którego doszło w Pieckach. Do takich sytuacji dochodziło już w 2019 i 2020 roku. Sprawcy zostali zatrzymani i stanęli przed sądem.

"W pierwszym przypadku sprawcy ukradli ponad 61 tys. zł. Jeden z nich, Ignas S., został skazany w sierpniu 2020 roku. Sprawcą drugiego napadu okazał się były funkcjonariusz policji z powiatu piskiego. Ukradł z banku ponad 46 tys. zł. Został zatrzymany w marcu 2020 w związku z podobnym napadem w Rozogach. Ostatecznie za oba występki usłyszał wyrok 7,5 roku więzienia" - pisze "Gazeta Olsztyńska".