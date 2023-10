W piątek 6 października w mieszkaniu przy ulicy Mariackiej w Radlinie w województwie śląskim znaleziono ciała 60-letniej kobiety i 53-letniego mężczyzny. Służby już na początku postępowania nie potwierdziły jednej ze wstępnych hipotez, która zakładała rozszerzone samobójstwo. Na miejscu zbrodni przez wiele godzin pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora.

W trakcie postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śląskim ustalono i zatrzymano sprawcę zabójstwa. - To mężczyzna urodzony w 1977 r., który znał ofiary. Jak sam przyznał, w trakcie spotkania towarzyskiego zabił najpierw mężczyznę, a następnie kobietę - powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska.

Zabójstwo dwóch osób w Radlinie. Prokuratura ujawnia nowe szczegóły

Jak ustalił "Super Express" pani Mariola (60 lat) i pan Marek (53 lata) żyli w konkubinacie. Para zaprosiła do mieszkania 43-letniego znajomego. Podczas zakrapianej alkoholem imprezy miało dojść do nieporozumienia. To wtedy 43-latek wziął do ręki maczetę i zaatakował swoich znajomych.

- Według wstępnych oględzin, ofiary zginęły od ran tłuczonych zadanych maczetą - powiedziała Joanna Smorczewska. Dokładne przyczyny śmierci pani Marioli i pana Marka zostaną ustalone w trakcie sekcji zwłok.

Zabójca trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Mężczyźnie grozi teraz kara nawet dożywotniego więzienia.