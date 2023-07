Strzelanina w centrum Poznania. Jest ofiara śmiertelna

Do strzelaniny doszło w niedzielę po południu w centrum Poznania. - Doszło do użycia broni, mamy dwie ofiary. Jedna osoba, mężczyzna, nie żyje. Drugi mężczyzna z ranami postrzałowymi został zabrany do szpitala. Nie wiemy, jaki jest jego stan - potwierdził Andrzej Borowiak, rzecznik Wielkopolskiej Policji.