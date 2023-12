Policja poinformowała, że w nocy z piątku na sobotę na terenie Wrocławia doszło do "poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym". Funkcjonariusze są bardzo oszczędni w podawaniu szczegółów zajścia. Strzały padły około godziny 22.30 na ulicy Sudeckiej

- W nocy na terenie Wrocławia doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, w wyniku którego dwóch funkcjonariuszy zostało hospitalizowanych. Ich stan jest obecnie krytyczny i zagrażający życiu. Policjanci natychmiast podjęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia jak największej ilości szczegółów pozwalających odtworzyć przebieg tego zdarzenia i tych zmierzających do zatrzymania osób mogących mieć z nim bezpośredni związek - poinformował asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik KWP we Wrocławiu w komunikacie na stronie internetowej Policji Dolnośląskiej.

Strzelanina we Wrocławiu. Maksymilian Faściszewski poszukiwany

W związku ze sprawą poszukiwany jest Maksymilian Faściszewski. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, włosy koloru blond i jest szczupłej budowy ciała. Nosi okulary, ubrany był w ciemną kurtkę z kapturem. Policjanci informują, że może być uzbrojony i niebezpieczny.

Komendant główny Policji gen. Jarosław Szymczyk wyznaczył 100 tys. zł nagrody za wskazanie miejsca pobytu Maksymiliana Faściszewskiego. Śledczy proszą o kontakt każdego, kto ma jakiekolwiek informacje o pobycie podejrzanego.

To, jak poważana jest to sprawa, pokazuje fakt wykorzystania przez służby alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Otrzymali go mieszkańcy Wrocławia i powiatu wrocławskiego. "Jeżeli spotkasz podejrzanego mężczyznę – zachowaj szczególną ostrożność i zadzwoń na numer 112. Śledź komunikaty Policji" - zaapelowało RCB.

Wszystkie osoby, które widziały bądź mają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu, proszone są o kontakt na numer alarmowy 112 lub z najbliższą jednostką Policji.

