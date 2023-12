"Szkoły otwarte w sobotę i niedzielę". Nowy rząd może wprowadzić rewolucyjną zmianę

Sławomir Nitras we wtorek wystąpił w programie “Gość Radia ZET”. Polityk KO typowany jest na ministra sportu, więc prowadzący Bogdan Rymanowski zadał mu pytanie od słuchacza dotyczące lekcji wychowania fizycznego. - Co pan zrobi z lekcjami WF-u, z których liczba zwolnień wciąż jest dramatyczna i poprawy nie widać, a też sposób prowadzenia lekcji nie jest zawsze najlepszy - zacytował Rymanowski.

- W tej sprawie decyzje nie zapadły, ale dostrzegam ten problem - odpowiedział Nitras i dodał: W wielu szkołach w sobotę i niedzielę obiekty są pozamykane, a nie muszą być. Pamiętam, że w dzieciństwie soboty i niedziele to były dni, kiedy szkoły były pootwierane i można było grać np. w piłkę. Bardzo bym tego chciał.

Nitras: Chciałbym powrotu otwartych szkół w soboty i niedziele

Polityk KO stwierdził również, że problem z zajęciami sportowymi jest głębszy. - Sam jestem ojcem kobiet. Wiem, jakie są problemy, co to znaczy, jak dorastająca dziewczyna nie ma gdzie wziąć prysznica po WF-ie, nie ma warunków. [Wiem - przyp. red.], co znaczy WF w środku lekcji, wiem, jakie są ograniczenia dotyczące bazy - wyliczał gość Bogdana Rymanowskiego. Nitras zauważył też, że w wielu miejscach w Polsce ćwiczy się w pomieszczeniach przypominających świetlice i brakuje tam profesjonalnej infrastruktury.

Czy to oznacza, że już niebawem szkoły będą otwarte w soboty i niedziele? Sławomir Nitras zastrzegł, że “czas na składanie wiążących deklaracji to nie jest dzisiaj”. - Musimy poczekać na decyzje premiera Tuska, który przecież jeszcze nie jest premierem - zaznaczył poseł KO.

Źródło: Radio ZET