Tajemniczy balon znaleziony w polskim lesie. Miał doczepioną elektronikę

Balon, który znaleziono w lesie w pow. kolskim, miał doczepioną elektronikę. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak przekazał, że balon jest niewielkich rozmiarów, wielkości dużej piłki.

Znaleziono balon z doczepioną elektroniką

- W chwili znalezienia balon unosił się tuż nad ziemią. Do niego była przyczepiona płytka z elektroniką. Widać na niej m.in. układy scalone. Osoba, która znalazła balon, przyniosła go do jednostki policji. Będziemy ustalać, co to jest za urządzenie, do czego służy i czyją jest własnością - powiedział rzecznik.

Jak dowiedziała się Interia, obiekt znalazła osoba postronna, która następnie przyniosła balon na miejscową komendę policji. Obiekt znaleziono w miejscowości Żurawieniec w gminie Babiak.

Borowiak podał, że o znalezisku zostały poinformowane też inne, stosowne służby. Na razie policja nie ujawnia szerszych informacji na temat sprawy.

W ostatnich miesiącach na polskim niebie doszło do kilku groźnych incydentów. Najpoważniejszy z nich dotyczy rosyjskiej rakiety, która 16 grudnia ubiegłego roku weszła w polską przestrzeń powietrzną. Ostatecznie rozbiła się pod Bydgoszczą, co odkryto dopiero pod koniec kwietnia.

Z kolei 13 maja wojsko poinformowało o niezidentyfikowanym obiekcie, który miał wejść w polską przestrzeń powietrzną z terenu Białorusi.

RadioZET.pl/ Rafał Pogrzebny (PAP)/ Interia