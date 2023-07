Wiadomo, co się stało chwilę przed wypadkiem w Krakowie. "1300 m przed miejscem tragedii"

Wiadomo już, że to alkohol był jedną z przyczyn tragicznego wypadku w Krakowie. W nocy z 14 na 15 lipca kierowca sportowego renault stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez skrzyżowanie przed mostem, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej, a następnie zjechał, dachując, po schodach i uderzył w betonowy mur. Czterech młodych mężczyzn zginęło na miejscu.

Prokuratura o szczegółach wypadku w Krakowie. Patryk P. zamienił się z pasażerem

Prokurator Rafał Babiński przekazał w rozmowie z Radiem ZET, że znane są już wstępne badania z sekcji zwłok ofiar. Szokujące dane dotyczą kierowcy Patryka P. - Osoba kierująca pojazdem była pod wpływem alkoholu w momencie, kiedy doszło do zdarzenia - powiedział. Zaznaczył, że zgodnie z wynikami badań mężczyzna miał 2,3 promila alkoholu we krwi. - Źródła naukowe podają, że osoba mająca powyżej co najmniej 2 promili traci równowagę, pojawia się bełkotliwa mowa i problemy z orientacją w otoczeniu - dodał.

Prokurator Babiński podkreślił w rozmowie z Radiem ZET, że w samochodzie jeden z pasażerów był trzeźwy i to z początku on prowadził pojazd. Jednak 1300 metrów przed miejscem tragedii zamienił się on miejscami z kolegą i za kierownicę wsiadł pijany właściciel pojazdu, który doprowadził do wypadku.

Według śledczych auto prowadził Patryk P. Chodzić ma o syna celebrytki Sylwii Peretti. Nietrzeźwi byli także dwaj pasażerowie. Jak poinformował Polską Agencję Prasową Leszek Brzegowy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, jeden z nich miał we krwi 1,3 promila, a w moczu - 1,6 promila. Drugi pasażer - 1,4 we krwi, 1,2 w moczu. Śledztwo prowadzone jest w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku przez kierującego pojazdem.

