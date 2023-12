Turysta runął w przepaść w Tatrach. TOPR potwierdza najgorsze

Kolejny tragiczny finał zimowej wyprawy w Tatry. W sobotę 16 grudnia ratownicy TOPR dotarli do ciała turysty, który nie wrócił z piątkowej wyprawy w góry.

- Turysta zginał po upadku z wysokości w rejonie Zawratowej Turni. Wczoraj (piątek – red.) w godzinach popołudniowych na ciało turysty natknął się ratownik TOPR, ale ze względu na późną porę i złe warunki atmosferyczne nie udało się wtedy przetransportować ciała do Zakopanego – wyjaśnił ratownik TOPR.

Upadek turysty w Tatrach

Tatry. Turysta nie wrócił z wyprawy. Ratownicy odnaleźli ciało

W działaniach wzięło udział 12 ratowników i załoga śmigłowca. W wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Śnieg w wielu miejscach jest nieprzedeptany, a wiatr utworzył głębokie zaspy.

Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur i mgła w partiach graniowych, które ograniczają widzialność, co może prowadzić do pobłądzeń. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków. Konieczne jest posiadanie sprzętu takiego jak: raki, czekan, kask i lawinowe ABC.

W sobotę w Tatrach obowiązuje 2. stopień zagrożenia lawinowego. „Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym” – podało TOPR.