Tragedia na polskiej granicy. "Kolejna ofiara polityki PiS"

O odnalezieniu zwłok poinformowali w mediach społecznościowych aktywiści zajmujący się pomocą humanitarną potrzebującym przy granicy polsko-białoruskiej. Jak podali, odnaleźli ciało podczas rutynowego patrolu w lesie i powiadomili służby. To kolejna w ostatnim czasie osoba znaleziona martwa w tym rejonie. Pod koniec marca na terenie Puszczy Białowieskiej odkryto ciało 27-latka, najprawdopodobniej obywatela Afganistanu.

Zwłoki przy granicy polsko-białoruskiej

Policja potwierdziła informację o wtorkowym znalezieniu zwłok. Jak podała, ok. 19:30 otrzymała takie zgłoszenie; chodziło o rejon miejscowości Janowo niedaleko Narewki, przy granicy z Białorusią. - Policjanci prowadzą czynności procesowe i identyfikacyjne pod nadzorem prokuratora. Na ten moment nie jest znana tożsamość mężczyzny - poinformowała Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci tej osoby będzie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. W podobnych sprawach zbiera ona wstępnie dowody i zleca sekcję zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku. Potem zebrane w początkowej fazie dowody są przekazane do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To do niej trafią bowiem wszystkie pojedyncze postępowania, w których ustalane są okoliczności śmierci osób, których zwłoki zostały znalezione w pobliżu granicy z Białorusią w Podlaskiem.

Na te doniesienia zareagowała Janina Ochojska. Prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej i eurodeputowana opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym mocno skrytykowała rządzących.

"41 ciało znalezione przez POPH - Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Kolejna ofiara polityki migracyjnej Prawa i Sprawiedliwości i jej wykonawców Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ochrona granicy nie stoi w sprzeczności z humanitaryzmem" - napisała na Twitterze.

Kryzys humanitarny na granicy z Białorusią

Gdy zaczął się kryzys humanitarny na tej granicy, jesienią 2021 roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku postanowiła, że sprawy dotyczące śmierci migrantów będą łączone i przekazywane do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach.

Tam prowadzone są obecnie dwa główne śledztwa, w których każdy przypadek jest oddzielnym wątkiem. W pierwszym śledztwie badane są okoliczności śmierci osób, których ciała znaleziono w pobliżu wschodniej granicy od jesieni 2021 - gdy ten teren objęty był jeszcze wtedy stanem wyjątkowym - do końca 2022 roku. W drugim - przypadki odnotowane od początku 2023 roku.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/Twitter