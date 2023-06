Do tragedii doszło przed godziną 2 w nocy na trasie S7 na wysokości węzła Kielce Jaworznia. Informacje przekazał PAP mł.asp. Maciej Ślusarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji.

Wypadek na S7 w Jaworzni koło Kielc. 26-latek nie przeżył

- Według wstępnych ustaleń 26-letni kierowca ciężarowego volvo z naczepą najechał na tył ciężarówki kierowanej przez trzeźwego 39-letniego mężczyznę. Niestety, 26-latek zmarł w wyniku tego zdarzenia – powiedział policjant.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora i biegły z zakresu wypadków drogowych, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Jak relacjonowała rzeczniczka prasowa komendy miejskiej PSP w Kielcach Beata Gizowska, obie ciężarówki przewoziły betonowe elementy do budowy szamba. - Na miejsce pojechało osiem zastępów, czyli 27 ratowników. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp ratownikom medycznym do poszkodowanego, który był w rozbitej ciężarówce. Niestety jego życia nie udało się uratować - przekazała "Gazecie Wyborczej". Drugi z kierowców trafił do szpitala.

Trasa S7 w kierunku Krakowa była zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy dla samochodów przez Kielce.

RadioZET.pl/PAP/"Gazeta Wyborcza"