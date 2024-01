Nie wszystkie kleszcze są nosicielami bakterii boreliozy, jednak podczas ukąszenia mogą przenosić do krwi także inne bakterie i wirusy wywołujące m.in. kleszczowe zapalenie mózgu. Dlatego, gdy zauważymy kleszcza, należy jak najszybciej go wyjąć. Tylko prawidłowe usunięcie kleszcza chroni przed przenoszonymi przez niego chorobami. Kleszcza nie należy wykręcać, smarować czy rozgniatać.

Łagodne zimy służą kleszczom, dlatego coraz częściej można je spotkać również w mieście, np. na placach zabaw. W zeszłym roku na kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce zachorowało ponad 400 osób. W tym roku statystyki są znacznie gorsze: odnotowano 659 przypadków. Kleszczowe zapalenie mózgu jest niebezpieczną chorobą, która może powodować powikłania neurologiczne, zwłaszcza u dzieci. Jak rozpoznać KZM?

Kleszczowe zapalenie mózgu może przypominać grypę

Kleszczowe zapalenie mózgu to ostra choroba wirusowa. W początkowej fazie KZM przebiega podobnie do grypy. W ciągu 28 dni od ukłucia kleszcza mogą pojawić się objawy, takie jak silne bóle mięśniowe, gorączka, bóle głowy. Gdy dojdzie do zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, ból głowy jest znacznie silniejszy. Poza tym u pacjenta może wystąpić sztywność i bolesność karku, zaburzenia świadomości, drgawki, oczopląs, nadwrażliwość na światło, a nawet utrata przytomności.

Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dostępne są szczepionki. Niestety, nie doczekaliśmy się jeszcze szczepionki na boreliozę, na którą w tym roku zachorowało ponad 25 tys. Polaków.

Borelioza: po czym poznać, że rozwija się w organizmie?

Najczęstszym objawem boreliozy jest charakterystyczny, “wędrujący” rumień, który przyjmuje postać rozległego zaczerwienienia. W środku rumienia widoczne jest “przejaśnienie”. Rumień najczęściej rozwija się w miejscu wkłucia kleszcza, ale może też pojawić się w innych miejscach na ciele. Zmianom skórnym towarzyszą objawy, takie jak:

uczucie rozbicia,

zmęczenie,

bóle głowy,

bóle mięśni i stawów

Zgodnie z aktualną wiedzą, im dłużej kleszcz wbity jest w ciało, tym większe ryzyko zakażenia. Krętki Borrelia przebywają w jelicie środkowym kleszcza: zanim “dotrą” do żywiciela, upływa trochę czasu.