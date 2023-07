W Polsce szaleją burze. Ewakuacje harcerzy, powalone drzewa, są ranni

W Polsce szaleją burze. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że tylko w środę ratownicy podjęli 335 interwencji w związku z pogodą. Najgorzej sytuacja wyglądała w woj. łódzkim, gdzie wozy strażackie wyjeżdżały aż 160 razy.

W Polsce szaleją burze. Ewakuowano obozy harcerskie

Strażacy opisują niebezpieczne sytuacje, do których doszło podczas burzliwej pogody. Rzecznik PSP bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że w województwie łódzkim, lubelskim oraz świętokrzyskim "ewakuowano prewencyjnie cztery obozy harcerskie pod namiotami". Zapewnił, że nikt nie odniósł obrażeń.

Niebezpiecznie było też w województwie pomorskim, dokładniej w Brodnicy Górnej, gdzie na drodze wojewódzkiej 228, drzewo spadło na samochód. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. W akcji brało udział w sumie dziesięciu strażaków.

W środę praktycznie w całym kraju oprócz woj. podlaskiego, lubelskiego, części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz północno-zachodniej i częściowo zachodniej Polski, obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w czwartek. Alerty RCB

W czwartek pogoda również nie będzie nas rozpieszczać. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydały ostrzeżenia przed burzami z gradem i ulewami. Te dotyczą woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Prognozowana wysokość opadów w południowej części kraju to 20 mm. Lokalnie na krańcach południowych Małopolski, Podkarpacia i Śląska opady mogą osiągnąć wysokość nawet do 45 mm. - Tam sytuacja jest niebezpieczna. Dla tych, którzy wybierają się w góry to bardzo istotna informacja, bo tam będzie mocno lało, a okresami mogą wystąpić nawet burze - ostrzegł w czwartek synoptyk IMGW Jakub Gawron.

RadioZET.pl/PAP