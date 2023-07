Mateusz Morawiecki powiedział w sobotę na konferencji prasowej w Gliwicach, że “mamy informację o ponad 100 najemnikach Grupy Wagnera, którzy przesunęli się (na Białorusi – red.) w kierunku Przesmyku Suwalskiego”. - Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium - ocenił.

Wcześniej o ewentualnym zagrożeniu ze strony najemników z Grupy Wagnera mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Szef MSWiA zapewnił, że polskie służby są przygotowane na różne warianty rozwoju sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Wagnerowcy przy polskiej granicy. Polko i Pacek komentują

Były dowódca GROM gen. Roman Polko uważa, że wagnerowcy nie stanowią poważnego zagrożenia dla Polski. - Są straszakiem, po to są wystawieni - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Podobną opinię wyraził emerytowany generał Bogusław Pacek. Według wojskowego polskie władze nie powinny podnosić poziomu lęku, a Polska od kilu dni “jest wręcz tarczą w walce dezinformacyjnej ze strony reżimu Putina”. Zdaniem Packa celem jest wywołanie chaosu i paniki w polskim społeczeństwie. - Przerysowane doniesienia są do nas specjalnie kierowane - zaznaczył w rozmowie z WP.pl.

Gen. Roman Polko uważa, że Grupa Wagnera została rzeczywiście przesunięta po to, żeby koncentrować na sobie uwagę Zachodu, Ukrainy, a realne działania są realizowane tak jak dotychczas. Przestrzegł z kolei przed wykorzystywaniem zagrożenia w polityce. - Nie jest dobrze, kiedy kwestie bezpieczeństwa są częścią walki o zdobycie poparcia społecznego - stwierdził i zastrzegł, że “to głos skierowany do rządzących i do opozycji”. - Potrzeba jednolitej narracji. Nie budujmy atmosfery strachu - zaapelował były dowódca GROM.

Co więcej, gen. Polko nie traktuje wagnerowców jako poważnej siły. - Przecież jak widzimy te obrazki propagandowe z Białorusi, to namioty wyglądają gorzej jak na obozie początkujących harcerzy, pożal się Boże stalowe hełmy, stara broń... Ale do tego, to są bandyci, którzy strzelali do bezbronnych, a nie jacyś niezniszczalni i wyszkoleni specjaliści - podsumował rozmówca Wirtualnej Polski.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/PAP