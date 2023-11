Nie żyją dwie kobiety i 6-letnie dziecko. Tragedia w niedzielny poranek

O tragicznym wypadku poinformował PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie kpt. Jakub Kurczuk. Do zdarzenia doszło przed godz. 5 rano na drodze wojewódzkiej nr 844 w miejscowości Wereszyn w gminie Mircze (pow. hrubieszowski). To trasa prowadząca do przejścia granicznego w Dołhobyczowie.

- Busem podróżowało 10 osób, wszyscy byli obywatelami Ukrainy. Bus zjechał na przeciwległy pas, następnie do rowu i uderzył w drzewo. Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, trzecia była reanimowana, ale niestety również zmarła. Pozostałe 7 osób przetransportowano do szpitala – przekazał dyżurny.

Jak podał, wśród ofiar są dwie kobiety i 6-letnie dziecko. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana.

Źródło: Radio ZET/ Gabriela Bogaczyk (PAP)