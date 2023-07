Pożar zajął całe mieszkanie. W środku strażacy znaleźli zwłoki 30-latka

Strażacy zostali wezwani nad ranem do pożaru jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym w Wężewie w powiecie piskim. Po stłumieniu ognia, podczas przeszukania pomieszczeń, odnaleźli i ewakuowali na zewnątrz jedną osobę bez czynności życiowych. Rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą prowadzili do czasu przyjazdu karetki.

Wężewo. Jedna osoba nie żyje po pożarze

- Był to mężczyzna w wieku ok. 30 lat. Po przejęciu go przez Zespół Ratownictwa Medycznego został rozpoznany zgon - przekazał PAP st. kpt. Marcin Rezmer z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

W akcji gaśniczej brały udział m.in. zastępy PSP z Pisza oraz OSP Okartowa i Drozdowa. Okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Boguszewski