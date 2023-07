"Wiadomości" TVP nie ominęły sprawy pani Joanny. Uderzono w TVN

Nie milkną echa publikacji "Faktów" TVN, które we wtorek nadały materiał o pani Joannie z Krakowa. Kobieta powiedziała, że pod koniec kwietnia funkcjonariusze wobec niej zastosowali upokarzające środki po tym, jak zażyła środki poronne. Zdaniem pani Joanny policjanci kazali jej się rozebrać, przykucnąć i zakasłać. Służby zaalarmowała lekarka kobiety.

Politycy opozycji, aktywiści i komentatorzy nie zostawili suchej nitki na metodach krakowskiej policji. W czwartek komendant główny formacji gen. Jarosław Szymczyk na konferencji prasowej twierdził, że policja interweniowała wobec pani Joanny po sygnale, że może popełnić samobójstwo. Opublikowano również dwa nagrania z rozmów z dyspozytorem numeru ratunkowego 112. Do sprawy odniosły się "Wiadomości" TVP.

"Wiadomości" TVP o sprawie pani Joanny. Wspomniano o Tusku

W głównym programie informacyjnym Telewizji Polskiej podkreślono, że konferencja szefa policji "ujawniła prawdę" - poinformowała Wirtualna Polska. W materiale Marcina Szewczaka zaatakowano również TVN. - Najwyraźniej dla TVN fakty nie mają znaczenia - mówił lektor. Wypowiadająca się w materiale TVP redaktor naczelna Polska Press Dorota Kania dodała: - Ta sprawa obnażyła takie prawdziwe motywy działania TVN-u. Nie ważne jest życie, zdrowie kobiety. Najważniejsze jest osiągnięcie celu politycznego.

Zdaniem TVP konkurencyjna stacja "nadal atakuje policję". Nie zapomniano również wspomnieć o liderze opozycji, który regularnie obwiniany jest w "Wiadomościach" TVP o wszelkie negatywne zjawiska w Polsce. - Sama pani Joanna sugeruje, by nie wykorzystywać politycznie jej historii. Jest jednak na to za późno, bo Donald Tusk wykorzystał dramatyczną historię do bieżącej walki politycznej - dodano w materiale Telewizji Polskiej.

Z kolei w głównym wydaniu "Faktów" TVN podkreślono, że na konferencji gen. Szymczyk bronił przede wszystkim policjantów. - Kobieta na żadnym etapie nie czuła troski (ze strony policjantów - red.), zwłaszcza gdy usłyszała, że ma się rozebrać, kucać i kaszleć - mówiono w materiale Renaty Kijowskiej.

W kontekście zapowiedzianego przez Donalda Tuska na 1 października marszu miliona serc podkreślono, że opozycja domaga się dymisji szefa policji i wyciągnięcie konsekwencji wobec funkcjonariuszy, którzy w upokarzający sposób potraktowali panią Joannę.

