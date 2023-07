Samochód wybiło w powietrze. Mężczyzna nie przeżył

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek na drodze w Wielkiej Woli (gmina Paradyż). Jak przekazała opoczyńska policja w komunikacie, ze wstępnych informacji wynika, że 47-letni kierowca seicento prawdopodobnie na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem. Następnie wjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust.

- Siła uderzenia była tak silna, że prawdopodobnie samochód wybiło w powietrze, a następnie pojazd uderzył w ogrodzenie - podsumowała Komenda Powiatowa Policji w Opocznie na profilu w mediach społecznościowych.

Wypadek w Wielkiej Woli. Nie żyje 47-latek

Reanimacja trwała ponad godzinę. W akcji ratunkowej brali udział strażacy z PSP w Opocznie, OSP Paradyż oraz ratownicy ze Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. Niestety, życia kierowcy nie udało się uratować.

Okoliczności wypadku ustalają funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego oraz policyjni śledczy. Droga w kierunku Paradyża jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl