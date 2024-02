Pijana 14-latka leżała nieprzytomna na ulicy. Policja zatrzymała jej rówieśnika

Pijana 14-latka leżała nieprzytomna na jednej z ulic. Pomorska policja poinformowała, że telefon w sprawie wykonała przechodząca obok nieruszającej się dziewczyny 47-letnia kobieta.

"Na podstawie informacji przekazanej przez mieszkankę powiatu policjanci z komisariatu we Władysławowie pojechali na jedną z ulic, na której leżała nastolatka. Zaniepokojona zgłaszająca poinformowała, że dziewczyna jest sama, nieprzytomna, ale oddycha. Mundurowi wyczuli od nastolatki silną woń alkoholu i, dbając o jej bezpieczeństwo, ułożyli w pozycji bezpiecznej, do czasu przybycia służb medycznych" – przekazali policjanci.

Władysławowo. Pijana 14-latka leżała nieprzytomna na ulicy

Ratownicy przebadali dziewczynę, zdecydowali, że przekażą ją pod pieczę opiekuna. Policjanci ustalili, że 14-latka z powiatu puckiego spożywała alkohol ze znajomymi, którzy zostawili ją samą w stanie skrajnego upicia. Ustalili jednego z kolegów dziewczyny, 14-latka, który brał udział w spotkaniu.

- Został przekazany matce i również będzie oczekiwał na termin sprawy w sądzie rodzinnym – powiedziała serwisowi Zawszepomorze.pl asp. sztab. Joanna Samula-Gregorczyk. Policjantka przypomniała, że kupować i spożywać alkohol mogą w Polsce jedynie osoby dorosłe. Nastolatkowie, którzy spożywali alkohol i znajdowali się pod jego wpływem, będą składali wyjaśnienia w sądzie rodzinnym – zapowiedziała.

"Powyższe zachowanie może świadczyć o demoralizacji nieletniego i być podstawą zastosowania odpowiednich środków wychowawczych oraz poprawczych przez sąd rodzinny. Opiekunowie nastolatków mogą zostać zobligowani do zwrócenia jeszcze większej uwagi na dziecko, aby ponownie nie doszło do takiej sytuacji" – przekazali pomorscy policjanci. Zgodnie z prawem kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega karze do dwóch lat więzienia.

Źródło: Radio ZET/Pomorska policja/Zawszepomorze.pl