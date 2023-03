Wybory parlamentarne 2023 odbędą się w Polsce jesienią, ale dokładną datę ogłosi dopiero prezydent Andrzej Duda. Czasu coraz mniej, tymczasem Wirtualna Polska donosi, że w Zjednoczonej Prawicy rosną już niepokoje dotyczące potencjalnego podziału na listach wyborczych. Kłopoty mają dotyczyć Białegostoku i sugerowanej przez PiS "jedynki" dla Jacka Żalka, koalicjanta z Partii Republikańskiej Adama Bielana. W teorii, wspólny start ludziom Bielana gwarantuje umowa koalicyjna z PiS z 2021 r., ale po aferach z Łukaszem Mejzą, czy niedawną w NCBiR, przestaje to być oczywistym posunięciem.

Przypomnijmy, że z początkiem marca br. ze stanowiska sekretarza w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zrezygnował Jacek Żalek (Partia Republikańska). Tłumaczył wtedy, że decyzję podjął ze względu na dobre imię Zjednoczonej Prawicy i liczy, że kwestia dwóch wątpliwych dotacji przyznanych w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Szybka ścieżka - innowacje cyfrowe" zostanie szybko wyjaśniona. Nieoficjalne źródła, na które powołuje się Wirtualna Polska sugerują, że do tej pory, w ramach umowy koalicyjnej, pierwsze miejsce na liście wyborczej z Białegostoku w nadchodzących wyborach miało przypadać właśnie Jackowi Żalkowi. I choć we wtorek 14 marca premier Mateusz Morawiecki uspokajał członków partii Bielana, dziękując im za bycie "lojalnym koalicjantem", politycy Partii Republikańskiej nie wydają się być przekonani, a ustalenia zawisły na włosku, podobnie jak ponowny start Adama Bielana do europarlamentu.

Kto na Podlasie? Wirtualna Polska: Sasin

W przypadku Jacka Żalka kwestia utraty potencjalnej "jedynki" z Białegostoku wydaje się być rozstrzygnięta. W kuluarach podobno grzmi, że po jego odejściu z ministerstwa Zjednoczona Prawica obiecywała mu "jakieś miejsce", ale wiele wskazuje na to, że partia Jarosława Kaczyńskiego na Podlasie ma inny, nowy plan w postaci Jacka Sasina.Te doniesienia w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdziło pięciu polityków z PiS. Wiele wskazuje, że tak właśnie będzie, przypomnijmy że wiceminister Sasin w ubiegłym roku został tzw. "opiekunem" tego regionu, a w ostatnim czasie regularnie odwiedza województwo. Jeżeli "jedynką" stanie się właśnie Sasin, z tego cokołu spadnie Dariusz Piontkowski, były minister edukacji. Część z tych spekulacji co prawda uciął sam Bielan, na pytanie WP o umowę koalicyjną i podział miejsc miał odpisać, że "umowa koalicyjna jest realizowana", z kolei plotki o podziale miejsc uznał za nieprawdziwe.

