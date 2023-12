Na wniosek Prokuratury Krajowej Maksymilian F. trafił do aresztu. Jak poinformował PAP prokurator Karol Borchólski, "sąd w pełni podzielił stanowisko i argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie".

Przypomnijmy, chodzi o postrzał policjantów, którzy konwojowali Maksymiliana F. Od sobotniego poranka jest on w rękach policji. Wcześniej był poszukiwany listem gończym, miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo.

Wrocław. Jest decyzja ws. Maksymiliana F.

- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawę matactwa, ucieczki podejrzanego, grożącą mu surową karę oraz uzasadnioną obawę ponownego popełnienia przez podejrzanego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec Maksymiliana F. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - przekazał PAP prokurator Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej.

Prokurator przedstawił mu zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Grozi za nie dożywocie.

Źródło: Radio ZET/PAP - Michał Torz