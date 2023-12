Do zabójstwa starszej kobiety doszło w jej mieszkaniu przy ulicy Wilczej. W lokalu mieszkał też 21-latek, razem z partnerką i rocznym dzieckiem. W momencie tragedii niemowlę było w mieszkaniu.

21-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie. - W czasie przesłuchania przyznał się do winy – powiedział w niedzielę reporterowi Radia ZET Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.

Łódź. Zabójstwo babci. Chwilę wcześniej pouczyła wnuka

- Twierdzi, że babcia pouczyła go, że nie powinien nadużywać alkoholu. To wprawiło go w zdenerwowanie. Zabójstwo miało bardzo drastyczny charakter – powiedział Radiu ZET Krzysztof Kopania.

21-latek w dużej części miał jednak zasłaniać się niepamięcią. Nie był wcześniej karany. W mieszkaniu na łódzkim Widzewie, gdzie doszło do tragedii, wcześniej nie było awantur, które uzasadniałyby policyjną interwencję.

U starszej kobiety potwierdzono rozległe rany tłuczone głowy i głęboką ranę ciętą szyi. Śledczy zabezpieczyli między innymi nóż, z którego sprawca próbował zmywać ślady krwi. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o areszt tymczasowy dla podejrzanego na trzy miesiące. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek.

Źródło: Radio ZET