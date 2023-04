Napada na kobiety w biały dzień. "Zaatakował mnie od tyłu". Policja opublikowała wizerunek

W sobotę wrocławska policja opublikowała wizerunek domniemanego sprawcy. „Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami takich zdarzeń bądź mają jakiekolwiek informacje na temat sprawcy” – zaapelowano. Według śledczych do napadów miało dochodzić pomiędzy 1 a 6 kwietnia.

Wrocław. Policja szuka mężczyzny, który atakuje kobiety

Do ofiar przestępcy dotarli dziennikarze "Gazety Wyborczej". - Szłam z koleżanką w stronę mojego domu. Zaatakował mnie od tyłu, kiedy byłyśmy pomiędzy blokami. Zasłonił mi oczy. Myślałam, że może to ktoś znajomy. Ale wtedy on zjechał rękoma do uszu i wyrwał mi kolczyki. Jak się odwróciłam, to już biegł w drugą stronę - mówiła anonimowo jedna z ofiar.

- Codziennie chodzą tędy na przykład matki z dziećmi. To się stało w środku dnia, przed godziną 17. To był wysoki, młody mężczyzna, w czarnych spodniach dresowych i szarej bluzie. Na głowie miał kaptur, a twarz zasłoniętą - dodała Iwona, która była świadkiem jednego z napadów przestępcy.

Policjanci czekają na kontakt pod nr telefonu: dyżurny KP Wrocław Śródmieście tel. 47-871-43-58, naczelnik Wydziału Kryminalnego KMP Wrocław tel. 47 871-41-20 lub tel. kom. 601-812-364.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Doczekalski/"Gazeta Wyborcza"