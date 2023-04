Lider Platformy Obywatelskiej spotkał się w poniedziałek z mieszkańcami Białej Podlaskiej. Donald Tusk zapowiedział, kto będzie szefową sztabu wyborczego KO podczas kampanii do wyborów parlamentarnych. Jak się okazuje, zostanie nią Wioletta Paprocka-Ślusarka. - Idziemy do zwycięstwa z pełną wiarą, z pełnym przkeonaniem - powiedział.

- Chcę powiedzieć, że zakończył się czas przygotowań. Jako Koalicja Obywatelska ruszamy dzisiaj z naszą kampanią wyborczą. W porozumieniu z liderami Zielonych, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej oraz Platformy Obywatelskiej pragnę zaprezentować Wiolettę Paprocką, szefową sztabu wyborczego KO - mówił.

- Co mogę powiedzieć, dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, ale też ogromna odpowiedzialność. Cieszę się, że jestem tutaj w woj. lubelskim, bo stąd pochodzę, stąd będzie szefowa sztabu. W takim niedużym mieście, przez kilka lat grałam w piłkę ręczną i wiem, że tylko drużynowo się zwycięża. Dlatego tę kampanię poprowadzimy wspólnie z obecnymi tutaj posłankami i posłami, ale przede wszystkim z każdą Polką i każdym Polakiem - mówiła Wioletta Paprocka-Ślusarska.

Dodała też, że to Polki i Polacy "są wielkim obywatelskim sztabem, który wygra te wybory". - Panie przewodniczący, wszystkie ręce na pokład - powiedziała.

"Polityczna mafia próbuje zawłaszczyć sądy i media"

W trakcie spotkania z mieszkańcami Białej Podlaskiej Donald Tusk odniósł się także do sytuacji z ukraińskim zbożem. - To łańcuch nieudolności i łańcuch pazerności rządzących; nikt w Polsce już nie ma wątpliwości, że polityczna mafia chce podzielić ludzi, zawłaszcza sądy i media - stwierdził.

W ocenie lidera PO, rządzący "mieli pomóc Ukrainie, mieli pomóc głodującym państwom Afryki, mieli wykorzystać europejskie pieniądze i europejską pomoc na zorganizowanie tej logistyki". - A jedyny efekt, jaki uzyskali to bardzo poważny cios w interesy polskich rolników, skonfliktowanie z UE - ocenił.

Donald Tusk stwierdził, że "kiedy partia rządząca staje się mafią, to ludzie mają powód do niepokoju". - Po tych ośmiu latach i po tym, co odkryliśmy w ostatnich miesiącach, nikt w Polsce nie ma już wątpliwości, że polityczna mafia usiłuje zawłaszczyć sądy, żeby nie odpowiadać za nic, media, żeby nikt o niczym nie wiedział i chce podzielić ludzi. Chcę podzielić Polki i Polaków po to, żeby rozproszeni, zalęknieni nie potrafili przeciwstawić się im mafijnym metodom - mówił.

RadioZET.pl/PAP