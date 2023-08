Wykorzystanie Radia ZET w spocie PiS. Oświadczenie zarządu Eurozet

To już kolejny raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość używa programu „Gość Radia ZET”, aby realizować swoje polityczne cele. Tym razem jest to szczególnie oburzające, gdyż włącza markę Radia ZET do swojej kampanii wyborczej, co - podkreślamy z całą siłą – dzieje się bez naszej zgody.

Stanowczo nie zgadzamy się, aby fragmenty programu „Gość Radia ZET” ani innych programów stacji były wykorzystywane w materiałach realizujących cele polityczne jakiejkolwiek partii. Jest to skandaliczna praktyka, która uderza w profesjonalny wizerunek naszych dziennikarzy i w niezależność polityczną naszej stacji. Nie opowiadamy się za żadną ze stron sporu politycznego. Oczekujemy poważnego traktowania niezależnego dziennikarstwa i szacunku wobec naszych słuchaczy.

Wartości Radia ZET to niezależność i rzetelność dziennikarska. Naszą misją jest bezstronne informowanie słuchaczy o wydarzeniach politycznych, ponieważ polityka to poważna sprawa, która w wielu aspektach, takich jak stan służby zdrowia, podatki i finanse, bezpieczeństwo, edukacja, wpływa w decydujący sposób na życie milionów Polek i Polaków.

Zgodnie z misją naszej stacji, w codziennym programie „Gość Radia ZET” prowadzone są poważne, odpowiedzialne, rozmowy. Program jest miejscem, w którym głos zabierają przedstawiciele wszystkich stron polskiej sceny politycznej, a prowadzący go dziennikarze dokładają wszelkich starań, aby słuchacze na podstawie usłyszanych wypowiedzi mogli wyrobić sobie własne zdanie.

Kampania wyborcza to okres wzmożonej walki politycznej, ale nie zgadzamy się, aby próbując pozyskać głosy wyborców, politycy wykorzystywali do swoich celów wizerunek Radia ZET i marki najdłużej nadawanego w polskim eterze wywiadu politycznego na żywo.

Zarząd Grupy Eurozet

RadioZET.pl