Do groźnego wypadku doszło w piątek na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Lokalne media podają, że bus marki Mercedes przebił się przez bariery i wypadł z drogi. Portal ebe24.net podaje, że samochodem podróżowało trzech żołnierzy wojsk specjalnych. Do zdarzenia doszło około godziny 11:00 na wysokości Wronikowa.

Wypadek wojskowych na A1. Żołnierz "z poważnym urazem głowy"

- Kierujący busem, jadąc w kierunku Warszawy zjechał z drogi i uderzył w bariery energochłonne. Na chwilę obecną cały czas na miejscu trwają czynności patrolu ruchu drogowego, który ustala dokładne okoliczności zdarzenia. Prawdopodobną przyczyną był wystrzał opony. Trzy osoby zostały ranne, dwie z nich trafiły do szpitala - mówił w rozmowie z portalem ebe24.net sierż. Remigiusz Pacyna z KMP Piotrków Trybunalski. Zaznaczył, że kierowca był trzeźwy.

To, że przyczyną wypadku był wystrzał opony potwierdził również ppłk Mariusz Łapeta, cytowany przez portal piotrkowski24.pl. Wojskowy nie udzielił szerszych informacji w sprawie stanu zdrowia żołnierzy. Stwierdził, że w tym zakresie powinien wypowiadać się lekarz. Lokalne media podają, że ranni żołnierze trafili do szpitala w Bełchatowie z poważnym urazem głowy. Nieoficjalnie wiadomo, że wojskowi mają przebywać na OIOM-ie, możliwe, że zostaną przetransportowani do szpitala w Warszawie drogą lotniczą.

Dodał też, że żołnierze uczestniczyli "w specjalistycznym kursie w jednej z jednostek i przemieszczali się do miejsca swojej stałej dyslokacji, do swojej macierzystej jednostki".

