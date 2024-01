Wypadek żółtego renault, którym żył cały kraj. Prokuratura już wie, co się stało

- Umorzenie nastąpiło w poniedziałek. Podstawą było to, że sprawca zmarł wskutek wypadku. Zginął kierujący oraz obaj pasażerowie – powiedział PAP zastępca prokuratora rejonowego Mariusz Słomka.

Harmęże. Wypadek renault. Nowe ustalenia

Śledczy dodał, że biegli zrekonstruowali przebieg wypadku renault megane i jednoznacznie stwierdzili, że dorowadziła do niego nadmierna prędkość. Na drodze obwiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. - Biegli bardzo dokładnie określili prędkość pojazdu. Początkowa wynosiła 130 km na godzinę, a w chwili, gdy auto utraciło przyczepność i wypadło na łuku z drogi, było to 127 km na godzinę – powiedział Słomka.

Żadna z ofiar - mężczyźni w wieku 17, 21 i 23 lat – nie była pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Do wypadku doszło nocą z 11 na 12 sierpnia w Harmężach koło Oświęcimia. Na łuku kierowca renault megane stracił panowanie nad autem, przejechał przez rów i uderzył w betonowy element infrastruktury drogi.

Jak podaje "Fakt", sprawę analizowali też eksperci z firmy CrashLab, która zajmuje się rekonstrukcją wypadków. Ustalili, że kierowca renault jechał około 125 km/h, a to oznacza, że przekroczył prędkość niemal trzykrotnie. Stwierdzono, że droga hamowania samochodu wyniosła co najmniej 65 metrów.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"/PAP