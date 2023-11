Zabójca Pawła Adamowicza znowu przed sądem. Odwołał się od wyroku

Stefan Wilmont w trakcie procesu o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podrabiał pisma procesowe, podszywając się pod posła Piotra Adamowicza i prokuratorkę okręgową.

Zabójca Adamowicza znów przed sądem

Jak przekazał PAP rzecznik Sądu Okręgowego ds. karnych sędzia Tomasz Adamski, zabójca prezydenta Gdańska w lipcu 2022 roku własnoręcznie napisał do sądu pismo z wnioskiem o wycofanie aktu oskarżenia skierowanego przeciwko niemu i uchylenie tymczasowego aresztowania. Podpisał się pod nim jako prokuratorka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Agnieszka Nickel-Rogowska. We wniosku również z lipca 2022 roku do Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się o uchylenie prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego, a pod pismem figurował jako poseł Piotr Adamowicz, brata zamordowanego.

Obu dokumentów użył przed sądem. Wilmont został skazany na karę stu stawek dziennych grzywny, a jedna stawka dzienna wynosiła 10 złotych. Od nieprawomocnego wyroku apelację złożyli prokurator i obrońca. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się też we wrześniu proces przeciwko niemu za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta podczas rozprawy. W kwietniu 2022 roku na sali sądowej zerwał pilnującemu go funkcjonariuszowi pagon z munduru.

Paweł Adamowicz został zamordowany w 2019 roku

W styczniu 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ówcześnie 27-letni Stefan Wilmont wbiegł na scenę z nożem i śmiertelnie ranił prezydenta Gdańska. W marcu br. sąd okręgowy uznał go za winnego zabójstwa Pawła Adamowicza, a także ataku i gróźb wobec konferansjera, za co został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.

Sąd zdecydował o możliwości upublicznienia danych mordercy. W połowie stycznia przyszłego roku rozpocznie się rozprawa odwoławcza w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku dotycząca zabójstwa Adamowicza.

Źródło: Radio ZET/PAP