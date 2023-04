Do zabójstwa 11-letniego Sebastiana doszło w maju 2021 roku. Chłopiec został porwany z placu zabaw przez Tomasza M. Mężczyzna usłyszał nie tylko zarzuty związane z zabójstwem Sebastiana - jeszcze przed tą zbrodnią miał wykorzystać seksualnie dwoje innych dzieci.

15 lutego br. Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał M. na dożywotnie więzienie. Zaznaczono, że skazaniec mógłby ubiegać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 30 latach.

Zabójstwo 11-letniego Sebastiana. Niespodziewany zwrot

Prokuratura zaskarżyła ten nieprawomocny wyrok, podnosząc trzy zarzuty. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski powiedział w czwartek PAP, że pierwszy z nich dotyczy „rażącej niewspółmierności kary za trzy przestępstwa pedofilskie” (sąd wymierzył mu za nie po 5 lat więzienia). - Domagamy się w tym zakresie zmiany zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie za każdy z nich po 10 lat pozbawienia wolności - poinformował prok. Łubniewski.

Śledczy nie zgadzają się też z tym, że M. o warunkowe przedterminowe zwolnienie mógłby się ubiegać po odbyciu 30 lat kary. Biorąc pod uwagę stopień społecznej szkodliwości i winy oskarżonego, taka kara nie spełni swoich celów "w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej" - uważają śledczy. Domagają się, by skazaniec miał taką możliwość, ale po 50 latach odsiadki.

W złożonej apelacji prokuratura zakwestionowała też zwolnienie oskarżonego z części kosztów postępowania – także w tej kwestii domaga się zmiany orzeczenia. - Obrona skazanego nie złożyła do tej pory odwołania – mówił jeszcze w środę PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzia Grzegorz Gałczyński. Sprawa trafi do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Dwa z siedmiu zarzucanych M. przestępstw dotyczyły Sebastiana – jedno z nich to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a drugiego zarzutu prokuratura nie ujawniła, tłumacząc to dobrem postępowania. Trzeci zarzut dotyczył przestępstwa seksualnego na szkodę innego dziecka - o tym przestępstwie prokuratura informowała we wrześniu 2021 r.

Policjanci odnaleźli ciało chłopca na budowie w sosnowieckiej dzielnicy Niwka - kilka kilometrów od Dąbrówki Małej. Do sąsiedniego Sosnowca sprawca zawiózł go samochodem. Miejsce ukrycia zwłok M. wskazał tuż po zatrzymaniu. Sebastian po uprowadzeniu był przetrzymywany w kilku różnych miejscach. W jednym z nich został zamordowany, a potem przewieziony na budowę. Zabójca chciał zalać ciało betonem.

RadioZET.pl/PAP - Krzysztof Konopka