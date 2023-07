Zaginęła 15-letnia Lidia. Wyszła spotkać się z koleżanką, ale nie dotarła na miejsce

Zaginęła 15-letnia Lidia Bena. Zgłoszenie o zaginięciu przyjął dyżurny lublinieckiej komendy. Poszukiwana dziewczyna ostatni raz widziana była w środę 26 lipca wieczorem. Wychodziła wtedy do koleżanki, do której nie dotarła. Do chwili obecnej nastolatka nie powróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zaginiona 15-latka ma 161-165 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Nosi ciemne, długie włosy, ma jasne oczy. Ze znaków szczególnych uwagę zwrócić mogą kolczyk w nosie i kolczyki tunele w uszach. W momencie zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem, czarny top, szare spodnie dresowe oraz czarne trampki z białą podeszwą.

Wszyscy, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatki, proszeni są o kontakt z policjantami z Lublińca pod numerem telefonu: 47 85 832 55, z najbliższą jednostką Policji lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

