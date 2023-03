We wtorek policjanci z Zawiercia poinformowali o zaginięciu 17-letniej Julity Błasikiewicz. Nastolatka wyszła z domu w poniedziałek około 7:25 i skierowała się do szkoły.

"Dziewczyna zabrała ze sobą plecak i rower. Najprawdopodobniej około godziny 15 znajdowała się na terenie szkoły, skąd po raz ostatni dzwoniła do rodziny. Julita Błasikiewicz do tej pory nie wróciła do domu" - podała policja.

Julita Błasikiewicz zaginęła. Policja prosi o pomoc

Julita Błasikiewicz ma około 160 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy i ma krótkie włosy w kolorze ciemnego blondu. Nastolatka ma też tatuaż na lewej dłoni. "W momencie zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę marki Adidas, bluzę z kapturem, jasne dresowe spodnie i ciemne sportowe buty. Zaginiona miała ze sobą plecak. Zabrała też rower górski marki Univega w szarym kolorze" - podaje policja.

Funkcjonariusze proszą, by wszystkie osoby, które mogą mieć informacje pomocne w odszukaniu zaginionej Julity Błasikiewicz o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu.

RadioZET.pl