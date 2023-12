Zapadła decyzja ws. granicy. Utrudnienia dla Polaków

Ministra spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser zdecydowała o przedłużeniu kontroli na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią do 15 grudnia. MSW uzasadnia te działania utrzymującą się wysoką liczbą nielegalnych przyjazdów i działalnością przemytniczą.

Kontrole na granicy z Niemcami do 15 grudnia

Rząd Niemiec 16 października poinformował o wprowadzeniu stacjonarnych kontroli na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią początkowo na 10 dni. Od tego czasu kilkakrotnie je przedłużano. Kontrole przeprowadzane są też na granicy z Austrią.

Rzecznik niemieckiego MSW, przekazując, że kontrole potrwają do 15 grudnia, powiedział, że od 16 października na granicy z Polską wykryto ok. 3300 nielegalnych wjazdów, zaś 1100 nieautoryzowanym wjazdom udało się zapobiec. - Oznacza to, że te środki działają i należy je w tej chwili kontynuować - ocenił, dodając, że jeżeli ktoś zostanie zatrzymany na granicy i wyraźnie zaznaczy, że chce ubiegać się o azyl, zazwyczaj otrzymuje pozwolenie na wjazd do Niemiec.

Celem kontroli jest, jak powiedział urzędnik cytowany przez PAP, "powstrzymanie coraz bardziej pozbawionej skrupułów i brutalnej działalności przestępczej przemytników ludzi". Rzecznik podkreślił, że "ponad 30 przemytników zostało ostatnio zatrzymanych na granicy polsko-niemieckiej".

Kontrole są pokłosiem m.in. tzw. afery wizowej. W proceder miał być zamieszany wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Prokuratura Krajowa podała, że prowadzi w tej sprawie śledztwo wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

