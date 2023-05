Pod ludźmi nagle zawaliły się schody. Dramatyczna akcja ratunkowa

Dramatyczny wypadek w Zawoi, niedaleko Suchej Beskidzkiej w Małopolsce. W znanym w okolicy lokalu, w Karczmie Zbójnickiej, zawaliły się drewniane schody. Konstrukcja uległa zniszczeniu, gdy grupa osób wykonywała pamiątkowe zdjęcie.

Zamiast kadru na pamiątkę doszło do dramatu. Z relacji lokalnych mediów wynika, że kilka osób zostało rannych.

Zawoja. Wypadek w znanej karczmie. Pod ludźmi zawaliły się schody

"Jak ustaliliśmy, około 19 grupa osób ustawiła się na drewnianych schodach, aby wykonać sobie na nich pamiątkowe zdjęcie. Wówczas konstrukcja złamała się i zawaliła się. W wyniku wypadku ucierpiało siedem osób. Na szczęście wszystkie są przytomne" – relacjonował lokalny portal Sucha24.pl.

Czytamy, że do szpitala trafiły trzy ciężej ranne osoby, a ojciec 3-letniego dziecka zawiózł je do lecznicy na własną odpowiedzialność. Pozostałe osoby zostały opatrzone na miejscu. Nie podano, co było przyczyną zawalenia się schodów. Służby będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia.

RadioZET.pl/Sucha24.pl/Małopolska Alarmowo - Facebook